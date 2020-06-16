Стали известны подробности смерти 65-летнего актюбинца от коронавируса

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 65-летний житель Актюбинской области скончался от осложнения коронавирусной инфекции. Мужчина 4 дня болел дома и только потом обратился к медикам. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчина заболел КВИ в начале июня. 4 дня он болел дома, затем в связи с одышкой и повышением температуры он вызвал скорую помощь, которая госпитализировала его в инфекционный стационар. Несколько дней он провел в реанимации. Применялась комплексная терапия, но несмотря на это динамика состояния пациента ухудшилась, и он умер. Диагноз - КВИ, двусторонняя тотальная пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени. Причина смерти полиорганная недостаточность.

У него были сопутствующие заболевания, артериальная гипертензия, острое нарушение мозгового кровообращения, патология сердечно-сосудистой системы. Основная причина смерти - КВИ, которая вызвала воспалительный процесс. К тому же он 4 дня лечился дома, если бы раньше обратился, последствия были бы другие. Болезнь протекала быстро, вызвала печеночную и почечную недостаточность и в целом полиорганную недостаточность», - сказал А.Калиев.

Руководитель управления здравоохранения также отметил, что количество больных с тяжелой формой заболевания увеличилось.