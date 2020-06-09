Стали известны подробности смертельного ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Виновником ДТП в Актюбинской области, в котором погибло 6 человек, оказался водитель, ранее лишенный прав управления. Подробности данной аварии рассказали в пресс-службе департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, сегодня на трассе Актобе-Астрахань возле поселка Бестамак произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погибло 6 человек. Столкнулись автомашины Тойота-Ипсун и Лада-Ларгус, при этом погибли водитель и 5 пассажиров автомашины Лада-Ларгус.

«По предварительной версии виновником ДТП является 24-летний водитель автомашины «Тойота-Ипсун» с армянским учетом. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус» под управлением 46-летнего водителя. К тому же оказалось, что в 2019 году водитель «Тойоты Ипсун» был лишен водительских прав за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения сроком на три года. Водитель автомашины «Тойота-Ипсун» - житель города Алга, после оказания медицинской помощи водворен в изолятор временного содержания», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.