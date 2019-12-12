Стали известны подробности подготовки Елеусинова к бою с экс-чемпионом WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Данияр Елеусинов (8-0, 4 KO) 20 декабря в США проведет свой девятый по счету поединок в профессионалах, в котором ему будет противостоять американец Алан Санчес (20-4-1, 10 КО), в прошлом владевший поясом WBC Continental Americas, передаёт МИА «Казинформ».

Sports.kz решил узнать о том, как проходит подготовка олимпийского чемпиона Рио, у его менеджера Зии Алиева.

«Сейчас идет уже завершающая стадия его кэмпа, и буквально завтра, я думаю, Данияр пройдет последние спарринги. 17-го числа мы уже вылетаем в Аризону, в Финикс. Готовился Елеусинов со своим отцом, и в небольшой части им помогал Дарри Кларк. Слава Богу, все хорошо, и Данияр подходит к бою в хорошей форме», —