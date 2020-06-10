-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:57
-
-
-
-
Стали известны подробности об умершем от коронавируса в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - От коронавирусной инфекции скончался 58-летний житель Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Короновирусная инфекция была подтверждена у жителя Павлодара, мужчина 1962 года рождения. Пациент состоял на диспансерном учёте у врача фтизиатра», - сообщили пресс-службе акимата Павлодарской области.
Мужчина регулярно проходил курс стационарного лечения в областном противотуберкулёзном диспансере и получал амбулаторное лечение по месту жительства. 29 мая он обратился к врачу-фтизиатру с ухудшением самочувствия, с жалобами на нарастание одышки при малейшей физической нагрузке, кашель с мокротой, резкую боль в подлопаточной области справа. Был взят мазок на COVID-19.
«В связи с ухудшением состояния направлен на стационарное лечение в терапевтическое отделение областного противотуберкулёзного диспансера», - добавили в администрации региона.
Мазок на COVID-19 от 3 июня был положительным. После мужчина сразу был госпитализирован в реанимационное отделение инфекционного стационара, и по тяжести состояния был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
«Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых специалистов, также ежедневно проводился консилиум с экспертной группой Национального координационного центра экстренной медицины Нур-Султана. Лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний, - подтвердили в региональном акимате. - Несмотря на проводимую интенсивную терапию, 9 июня в 08:00 была констатирована биологическая смерть пациента».
Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего», - отмечается в сообщении.
- Карантин смягчат в самом нефтеносном районе Атырауской области
- Три человека скончались от коронавируса в РК
- Пациентка с коронавирусом рассказала о лечении в инфекционном госпитале Караганды
- На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане
- Плюс 29: всего выздоровевших от коронавируса в Казахстане 8015
- Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана