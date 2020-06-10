Стали известны подробности об умершем от коронавируса в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - От коронавирусной инфекции скончался 58-летний житель Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Короновирусная инфекция была подтверждена у жителя Павлодара, мужчина 1962 года рождения. Пациент состоял на диспансерном учёте у врача фтизиатра», - сообщили пресс-службе акимата Павлодарской области.

Мужчина регулярно проходил курс стационарного лечения в областном противотуберкулёзном диспансере и получал амбулаторное лечение по месту жительства. 29 мая он обратился к врачу-фтизиатру с ухудшением самочувствия, с жалобами на нарастание одышки при малейшей физической нагрузке, кашель с мокротой, резкую боль в подлопаточной области справа. Был взят мазок на COVID-19.

«В связи с ухудшением состояния направлен на стационарное лечение в терапевтическое отделение областного противотуберкулёзного диспансера», - добавили в администрации региона.

Мазок на COVID-19 от 3 июня был положительным. После мужчина сразу был госпитализирован в реанимационное отделение инфекционного стационара, и по тяжести состояния был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых специалистов, также ежедневно проводился консилиум с экспертной группой Национального координационного центра экстренной медицины Нур-Султана. Лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний, - подтвердили в региональном акимате. - Несмотря на проводимую интенсивную терапию, 9 июня в 08:00 была констатирована биологическая смерть пациента».

Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего», - отмечается в сообщении.