Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Алматинской области

В Алматинской области зарегистрировано еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Три случая заражения зарегистрированы в городе Талдыкорган, один – в Алакольском районе. Заболевшие 1957, 1975, 1978 и 1990 годов рождения жаловались на повышенную температуру, недомогание, слабость и боль в горле. Вызвав бригаду скорой помощи, они были обследованы и переведены в инфекционное отделение», - сообщил пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.

На данный момент все контактные с зараженными взяты на карантин.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

«Таким образом, в Алматинской области выявлено 426 случаев заражения COVID-19, из них 267 человек излечились от коронавирусной инфекции», - добавил Г. Жукел.