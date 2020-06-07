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вчера 20:34
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Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Алматинской области
В Алматинской области зарегистрировано еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Три случая заражения зарегистрированы в городе Талдыкорган, один – в Алакольском районе. Заболевшие 1957, 1975, 1978 и 1990 годов рождения жаловались на повышенную температуру, недомогание, слабость и боль в горле. Вызвав бригаду скорой помощи, они были обследованы и переведены в инфекционное отделение», - сообщил пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.
На данный момент все контактные с зараженными взяты на карантин.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
«Таким образом, в Алматинской области выявлено 426 случаев заражения COVID-19, из них 267 человек излечились от коронавирусной инфекции», - добавил Г. Жукел.
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