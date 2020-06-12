Стали известны подробности о новых случаях коронавируса в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

По словам сотрудников ведомства, два факта заражения были выявлены у двух 27-летних женщин из Астраханского района.

«Одна из села Астраханки, другая - из села Новочеркасского. Они обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ: жалобы на повышение температуры тела, слабость, кашель. Пациентам будет оказана медицинская помощь согласно утвержденному клиническому протоколу», - пояснили в ведомстве.

Противоэпидемические мероприятия в очагах заражения будут проведены специалистами управлений вышеназванных территорий. Санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов пройдет по месту жительства, работы и в других местах возможных контактов. После определения очагов будет проведена заключительная дезинфекция.

«В Акмолинской области теперь 186 фактов заражения COVID-19», - добавили в ведомстве.