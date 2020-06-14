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Стали известны подробности о 18 новых случаях коронавируса в ВКО

14 Июня 2020 16:36
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Стали известны подробности о 18 новых случаях коронавируса в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области зарегистрированы 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

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По результатам обследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР вирус обнаружен у 18 человек. 9 заболевших являются жителями города Семея, 6 - из Усть-Каменогорска, 2 - из Урджарского района и одна пациентка - из Уланского района.

6 пациентов с эпидемиологическими показаниями проходили обследование как контактные с ранее зарегистрированными случаями КВИ, два - при подозрении на пневмонию, у остальных - при самообращении с жалобами на повышение температуры и общее состояние здоровья.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар.

Организована мобильная группа из специалистов территориального управления ККБТУ и медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц. Проводятся заключительные дезинфекции очагов.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На 13 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 252 подтвержденных случая. Выздоровевших из них - 106.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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