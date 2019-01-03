Стали известны подробности нападения на Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В суде стали известны подробности нападения на Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно зачитанному прокурором обвинительному акту, Нуралы Киясов, Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева приобрели кухонные ножи и перчатки в торговом доме Magnum. 19 июля злоумышленники заметили автомобиль Lexus, стоящий на Курмангазы - Байсеитовой. Оставив свой автомобиль возле гостиницы «Достык», подозреваемые в убийстве пошли к машине Дениса Тена.

По версии обвинения Толыбаева находилась в 7 метрах от машины, когда Кудайбергенов уже снял с автомобиля зеркало. В то же время Денис Тен проходил мимо Жанар Толыбаевой. Потом Кудайбергенов начал убегать от Дениса Тена по улице Байсеитовой, где и был им пойман.

«В этот момент началась драка между Кудайбергеновым и Теном. Кудайбергенов начал бить по лицу Тена ремнем. В это же время Киясов взял нож из рюкзака и вернулся. Затем Киясов дважды ударил по верхней правой бедренной артерии Дениса Тена. Он скончался от травмы, при большой потери крови», - зачитал гособвинитель Куандык Досов.

Напомним, Арман Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Нуралы Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».

Жанар Толыбаевой предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».

Между тем, обвиняемые в убийстве заявили, что не согласны с предъявленными им обвинениями, Жанар Толыбаева заявила, что ее не было на месте преступления.

Напомним, в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу убийстве прославленного фигуриста Дениса Тена.