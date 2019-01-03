-
-
-
-
-
-
-
-
-
12:38 150
-
-
-
-
-
11:28 344
-
-
-
-
10:50 242
-
10:30 220
-
10:16 303
-
-
-
09:07 512
-
08:36 477
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:06 555
-
вчера 23:00 287
-
вчера 22:19 258
-
вчера 21:58 502
-
вчера 21:39 460
-
вчера 21:04 287
-
вчера 20:48 420
-
вчера 20:18 1350
-
вчера 19:37 482
-
вчера 19:01 430
-
вчера 18:45 794
Стали известны подробности нападения на Дениса Тена
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В суде стали известны подробности нападения на Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно зачитанному прокурором обвинительному акту, Нуралы Киясов, Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева приобрели кухонные ножи и перчатки в торговом доме Magnum. 19 июля злоумышленники заметили автомобиль Lexus, стоящий на Курмангазы - Байсеитовой. Оставив свой автомобиль возле гостиницы «Достык», подозреваемые в убийстве пошли к машине Дениса Тена.
По версии обвинения Толыбаева находилась в 7 метрах от машины, когда Кудайбергенов уже снял с автомобиля зеркало. В то же время Денис Тен проходил мимо Жанар Толыбаевой. Потом Кудайбергенов начал убегать от Дениса Тена по улице Байсеитовой, где и был им пойман.
«В этот момент началась драка между Кудайбергеновым и Теном. Кудайбергенов начал бить по лицу Тена ремнем. В это же время Киясов взял нож из рюкзака и вернулся. Затем Киясов дважды ударил по верхней правой бедренной артерии Дениса Тена. Он скончался от травмы, при большой потери крови», - зачитал гособвинитель Куандык Досов.
Напомним, Арман Кудайбергенов обвиняется по пункту 2 части 2 статьи 188 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, либо сопряженное с разбоем или вымогательством».
Нуралы Киясов обвиняется по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством».
Жанар Толыбаевой предъявлены обвинения по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по статье 434 «Недонесение о преступлении».
Между тем, обвиняемые в убийстве заявили, что не согласны с предъявленными им обвинениями, Жанар Толыбаева заявила, что ее не было на месте преступления.
Напомним, в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу убийстве прославленного фигуриста Дениса Тена.
- Алматинцам не рекомендуют выходить в горы
- Почти 100 детей родилось 31 декабря в Алматы
- Гражданская панихида по Султану Джиенбаеву пройдет в театре оперы и балета им.Абая
- Известный нумеролог дала прогноз на 2019 год
- Почему авиакомпании отменяют рейсы в аэропорту Алматы
- Алматы за несколько минут до Нового года...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана