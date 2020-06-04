Стали известны подробности летальных случаев от коронавируса в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности о летальных случаях от COVID-19 сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
«Два скончавшихся пациента - жители Атырауской области. Один из них, 1964 года рождения, рабочий одной из подрядных организаций на месторождении Тенгиз. Второй пенсионер, 1951 года рождения. Один пациент, скончавшийся от коронавируса, с признаками острой респираторной инфекции был экстренно доставлен в провизорный стационар областной больницы. Ему был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность». В результате от двусторонней полисегментарной пневмонии тяжелой формы он умер.
Второй инфицированный болел дома в течение недели. Первые 3 дня наблюдалась диарея, кашель, повышение температуры, одышка, общая слабость, потеря аппетита. Была сделана КТ грудной клетки. Количество повреждений тканей легких составило 50%. С момента поступления пациент был подключен к устройству для искусственной вентиляции легких через нос в BPAР- режиме. Однако спасти человека не удалось», - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.
Проинформировав, что комиссия, созданная для анализа случаев смерти от инфекции Covid-19, в настоящее время проводит клинические испытания. Результаты проверки будут озвучены позже.
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