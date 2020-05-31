Стали известны подробности летального случая от коронавируса в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно–Казахстанской области зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, пациент 1967 года рождения, уроженец города Уральска, работал в месторождении ТОО «Тенгизшевройл» вахтовым методом. 3 мая прибыл в Уральск на автобусе, с блокпоста госпитализирован в карантинный стационар с целью обследования на коронавирусную инфекцию. Был взят мазок на COVID-19, получен отрицательный результат. Учитывая эпидемиологический анамнез, определён как потенциальный контакт и переведен в провизорный стационар. 9 мая были взяты анализы на COVID-19, с отрицательным результатом выписан на домашний карантин.

С 10 мая находился на домашнем карантине под наблюдением медицинских работников прикрепленной поликлиники путём обзвона. Несмотря на то, что с 10 мая у него появились первые симптомы болезни: першение в горле, слабость, снижение аппетита, он на протяжении следующих 9 дней за медицинской помощью не обращался, при ежедневном обзвоне на состояние здоровья не жаловался.

19 мая состояние здоровья резко ухудшилось, появилась одышка при ходьбе, выраженная слабость, не смог встать с постели. Вызвал 103 и бригадой скорой медицинской помощи доставлен в провизорный стационар, где взят мазок на COVID-19, который дал положительный результат. Был доставлен в областную инфекционную больницу. В связи с тяжестью состояния, обусловленного выраженной дыхательной недостаточностью, незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение.

Пациент находился в отделении реанимации в тяжёлом состоянии с прогрессирующим ухудшением. На фоне проводимой интенсивной терапии 30 мая произошла остановка сердечной и дыхательной деятельности. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффект и 30 мая констатирована биологическая смерть. Сопутствующих заболеваний не было.

Посмертный диагноз: Короновирусная инфекция (результат назофарингиального мазка положительный дата 22.05.2020г.), тяжёлой степени. Двухсторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени.

Специалисты утверждают, что игнорировать симптомы COVID-19 нельзя, при своевременном обращении можно было достичь выздоровления и предотвратить летальный исход.