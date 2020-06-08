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вчера 20:34
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Стали известны подробности летального случая от коронавируса в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - От коронавирусной инфекции в Атырау скончалась 72-летняя жительница Курмангазинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.
«Пенсионерка, жительница с.Акколь Курмангазинского района 1948 г.р. была госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией. Женщина имела сопутствующие заболевания - артериальная гипертензия, прогрессирующая дисциркуляторная энцелопатия сосудистого генеза, стеатоз печени, хронический панкреатит.
Тест на наличие КВИ пациентка сдала 4 июня, 6 июня анализ дал положительный результат на СОVID-19. Женщину готовили к переводу в областную инфекционную больницу, но внезапно ей стало плохо. Медиками была проделана сердечно-легочная реанимация, но все было безрезультатно, пациентка скончалась», - рассказали в пресс-службе акима Атырауской области.
Отмечается, это уже третий летальный исход от Covid-19 в Атырауской области.
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