Стали известны подробности изнасилования школьницы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В правоохранительном ведомстве раскрыли некоторые подробности резонансного уголовного дела по изнасилованию несовершеннолетней, произошедшего в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, 15 ноября начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев сообщил на своей странице в Facebook, что на пульт 102 управления полиции города Тараза из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки.

По данному факту департамент полиции Жамбылской области начал досудебное расследование по части 4 статьи 120 и части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Полицейскими по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Как стало известно, трагический случай произошел в расположенном на территории городской школы туалете. Установить подозреваемого помогли имеющиеся видеокамеры.

«Задержанный по подозрению в совершении уголовного преступления по ст. 120 ч. 4 и ст. 121 ч.4 УК РК оказался 38-летним жителем города Тараза. Подозреваемый ранее судим за кражу, его семейное положение - не женат. Сейчас он водворен в ИВС города Тараза. Пострадавшая опознала подозреваемого. Данная статья предусматривает наказание лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы», - сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.