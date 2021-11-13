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Стали известны подробности гибели строителя в Кокшетау

13 Ноября 2021 00:36
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Стали известны подробности гибели строителя в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подробности падения 55-летнего мужчины с высоты 9 этажа в Кокшетау рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда управления инспекции труда Акмолинской области Жылкайдар Бейсембаев.

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По словам Ж. Бейсембаева, 55-летний строитель занимался работами в шахте лифта на 9-ом этаже и сорвался. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«В этом присутствовала и грубая неосторожность с его стороны. По словам сотрудников, выезжавших на место, он стоял на поддоне, под него с одной стороны поставил бадью из-под раствора, с другой – просто кирпичи. Из-за них он и упал», - рассказал Ж. Бейсембаев.

По словам собеседника, на сегодняшний день назначена комиссия, которая должна провести расследование в течение 10 рабочих дней.

«Обычно на любой стройке есть заказчик, подрядчик, а есть субподрядчики. Часто они нанимают бригаду, которая работает по договору подряда (по объему работ), и тогда это уже не трудовые отношения, а гражданско-правовые. Многие заказчики идут на всяческие ухищрения и заключают не трудовой договор, а договор подряда по объему работы. И тогда у работников нет ни больничных, ни отпусков, но самое главное – когда происходят такие несчастные случаи на производстве, мы не можем связать их с предприятием», - добавил Ж. Бейсембаев.

Ранее сообщалось о том, что в Кокшетау при падении с 9-го этажа погиб строитель.

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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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