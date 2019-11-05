Стали известны подробности гибели слесаря на элеваторе в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области создана специальная комиссия, которая будет расследовать все обстоятельства и причины несчастного случая, в результате которого слесарь задохнулся, провалившись в воронку для рапсового жмыха. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда управления инспекции труда Акмолинской области Жылкайдар Бейсембаев.
«Из-за сырости жмых на элеваторе покрылся коркой и не сыпался в эту воронку. И чтобы его протолкнуть, слесарь полез наверх, хотя он не должен был этого делать. Под его тяжестью корка проломилась, и мужчина провалился в воронку», - пояснил собеседник.
По словам Ж. Бейсембаева, в тот момент рядом со слесарем никого не было. Пока подоспела помощь, мужчину всего завалило жмыхом, и он задохнулся.
«Сейчас создана комиссия по специальному расследованию, которая будет устанавливать обстоятельства и причины этого несчастного случая», - добавил Ж. Бейсембаев.
Напомним, 31-летний житель областного центра, слесарь одного из ТОО Кокшетау, скончался, провалившись в пропускную воронку для рапсового жмыха. Как рассказали в пресс-службе ДП региона, по факту возбуждено досудебное производство по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда», назначена судебно-медицинская экспертиза.
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