Стали известны подробности ДТП с участием автобуса с детьми в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с детьми в Восточном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном управлении физической культуры и спорта сообщили, что юные спортсмены ехали для участия в Чемпионате РК по спортивному ориентированию среди ДЮСШ, который проходит в эти дни Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области. В момент ДТП в салоне находились 12 спортсменов из Уральска и 28 - из ВКО. Все они участники соревнования по спортивному ориентированию.

«Трое детей из ВКО доставлены в больницу, но сотрясение мозга у них не выявлено. Но из-за жалоб на головную боль четверо детей из Уральска также были доставлены в больницу. На данный момент - пятеро пострадавших: четыре спортсмена и гостренер, у которого подозрение на перелом колена», — пояснили в управлении.

Напомним, ДТП произошло 27 февраля на трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха, в районе с. Прапорщиково Глубоковского района. По предварительным данным, грузовой автомобиль Howo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.





Фото: ustinka.kz