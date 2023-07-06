Стали известны победители турнира по байге в честь 25-летия столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При поддержке акимата города Астаны в честь 25-летия столицы прошел республиканский турнир по байге, организованный городской федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 100 наездников со всех регионов страны состязались на ипподроме «Казанат». В программу соревнований были включены байга на 7 километров - «кунан» и «жорга», 15-километров - «топ» и 22-километров байге «аламан». Общий призовой фонд соревнования составил 30 миллионов тенге.

По итогам соревнований, на дистанции 7 км «Кунан» байге победу одержали:

1 место – Абзал Турганбек из Алматинской области (скакун по кличке Шугыла)

2 место – Амангелды Хамза из Астаны (скакун по кличке Сиэтл)

3 место - Дилнур Нурмукаш из Алматинской области (скакун по кличке Желкурен)

Дистанция 15 км «Жорга»:

1 место – Касымханов Сункар из ВКО (скакун по кличке Латиф)

2 место – Аскарова Алия из Астаны (скакун по кличке месяц май)

3 место – Штихлинг Эдуард из области Абай (скакун по кличке Яросик)

4 место – Ерболулы Мади из ВКО (скакун по кличке Салкурен)

Дистанция 22 км «Аламан» байге:

1 место – Дилнур Нурмукаш из Алматинской области (скакун по кличке Хан)

2 место – Боранбай Абдрахман из Атырау (скакун по кличке Баккурен)

3 место – Толегенов Асылжан из области Жетысу (скакун по кличке Волчок)

4 место – Арыстанбек Ансар из Астаны (скакун по кличке Каскара)

5 место – Саматулы Арнур из Туркестанской области (скакун по кличке Ботагоз)