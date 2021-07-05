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    20:22, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Стали известны победители турнира «Казахстан барысы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны победители турнира «Казахстан барысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня завершился десятый по счету турнир «Казахстан барысы». 25 млн тенге, золотой пояс и звание чемпиона «Казахстан барысы» получил Даурен Нуралинов. Его тренеру вручили 3 млн 500 тысяч тенге.

    Серебряным призером турнира стал Галымжан Кырыкбай. Ему вручили 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру - 1 800 000 тысяч тенге.

    Занявшему третье место Нурдаулету Жарылгапову вручили 1 800 000 тысяч тенге. Его тренеру вручили сертификат на 900 тысяч тенге.

    На церемонии награждения победителей чемпиону мира по казакша курес, обладателю серебряной медали по дзюдо, который прошел в Венгрии в 2021 году Гусману Кыргызбаеву вручили сертификат на один миллион тенге.


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