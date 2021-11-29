Стали известны победители международного конкурса «Көңілдің асыл пернесі»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного творческого конкурса «Көңілдің асыл пернесі…» («Сокровенные струны души …»), посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан, состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие видные государственные политические и общественные деятели Казахстана, представители культуры и искусства, известные казахстанские исполнители.
В этом году на конкурс поступило 167 заявок. Среди них есть участники из Индонезии, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Китая и России.
Выступая перед церемонией награждения, вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешев отметил, что прошедшее мероприятие играет большую роль в развитии культуры.
«Елбасы всегда отмечает, что «будущее Казахстана в руках образованной молодежи». От имени Министерства культуры и спорта выражаем огромную благодарность организаторам мероприятия. В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич дал поручение о наращивании потенциала молодежи, которая занимается спортом, интересуется творчеством. С этой целью в разных уголках страны проводятся различные мероприятия, проводятся работы. Все это делается для будущего страны. Благодаря поддержке Елбасы Нурсултана Назарбаева театры, концертные организации, музеи сегодня выступают наравне с международными художественными коллективами. Сколько театров, сколько концертных организаций открылось в стране благодаря непосредственной поддержке Елбасы за последние 30 лет. Все это делается для того, чтобы молодежь проявляла свои таланты», - сказал вице-министр культуры и спорта, обращаясь к участникам.
Жюри во главе с заслуженным деятелем Казахстана Светланой Айтбаевой отобрало победителей конкурса по четырем номинациям в рамках двух возрастных категорий.
Победителями Международного творческого конкурса «Сокровенные струны души …» являются:
В номинации «Елбасының сүйікті әндері толқынында»(12-14 лет):
3 место – Эльзара Кураисова (Нур-Султан);
2 место – Еңлік Байзақ ( Шымкент)
1 место – Толғанай Біржанқызы (Нур-Сұлтан).
Победители в вышеназванной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:
3 место – Виолетта Ткаченко (Нур-Султан.),
2 место – Жаркынай Сагатбек (Алматы)
1 место – Алиса Сухоносова (г. Павлодар)
В номинации «Қасиетті домбыра» (12-14 лет):
3 место – Ерсайын Ерсұлтан (Нур-Султан),
3 место– Айым Сақы (Мангистауская область)
2 место – Аружан Өміртайқызы (Нур-Султан),
1 место – Ақнұр Махмұтова (Нур-Султан).
Победители в вышеназванной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:
2 место – Жанболат Олжабай (Нур-Султан),
1 место – Шыңғыс Асығатұлы (Павлодаская область);
В номинации «Әсем әнім сырнайдай» номинациясы (12-14 лет):
2 место – Алекс Кунг (Индонезия)
1 место – Джесика Аурелия (Индонезия)
Победители в вышеназванной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:
3 место – Юлия Евтеева, София Решетняк, Алина Толочилина (Россия);
2 место – Дастанбек Тауыпалдиев (Узбекистан),
1 место – дуэт «Gaben». (Индонезия).
Стоит отметить, что победители в номинации «Әсем әнім сырнайдай» среди зарубежных исполнителей были награждены в онлайн-формате.
В номинации «Бабамнан қалған кең дала» (12-14 лет):
1 место - Агадил Увайдулла (Туркестанская область),
В данной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:
1 место - Данияр Смагулов, Гаухар Музафар, Жансая Амантаева (г. Павлодар).
Гран-при конкурса получил Рамазан Мансур, учащийся школы-лицея № 66 города Нур-Султана.
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