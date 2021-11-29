Стали известны победители международного конкурса «Көңілдің асыл пернесі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного творческого конкурса «Көңілдің асыл пернесі…» («Сокровенные струны души …»), посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан, состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие видные государственные политические и общественные деятели Казахстана, представители культуры и искусства, известные казахстанские исполнители.

В этом году на конкурс поступило 167 заявок. Среди них есть участники из Индонезии, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана, Китая и России.

Выступая перед церемонией награждения, вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешев отметил, что прошедшее мероприятие играет большую роль в развитии культуры.

«Елбасы всегда отмечает, что «будущее Казахстана в руках образованной молодежи». От имени Министерства культуры и спорта выражаем огромную благодарность организаторам мероприятия. В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич дал поручение о наращивании потенциала молодежи, которая занимается спортом, интересуется творчеством. С этой целью в разных уголках страны проводятся различные мероприятия, проводятся работы. Все это делается для будущего страны. Благодаря поддержке Елбасы Нурсултана Назарбаева театры, концертные организации, музеи сегодня выступают наравне с международными художественными коллективами. Сколько театров, сколько концертных организаций открылось в стране благодаря непосредственной поддержке Елбасы за последние 30 лет. Все это делается для того, чтобы молодежь проявляла свои таланты», - сказал вице-министр культуры и спорта, обращаясь к участникам.

Жюри во главе с заслуженным деятелем Казахстана Светланой Айтбаевой отобрало победителей конкурса по четырем номинациям в рамках двух возрастных категорий.

Победителями Международного творческого конкурса «Сокровенные струны души …» являются:

В номинации «Елбасының сүйікті әндері толқынында»(12-14 лет):

3 место – Эльзара Кураисова (Нур-Султан);

2 место – Еңлік Байзақ ( Шымкент)

1 место – Толғанай Біржанқызы (Нур-Сұлтан).

Победители в вышеназванной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:

3 место – Виолетта Ткаченко (Нур-Султан.),

2 место – Жаркынай Сагатбек (Алматы)

1 место – Алиса Сухоносова (г. Павлодар)

В номинации «Қасиетті домбыра» (12-14 лет):

3 место – Ерсайын Ерсұлтан (Нур-Султан),

3 место– Айым Сақы (Мангистауская область)

2 место – Аружан Өміртайқызы (Нур-Султан),

1 место – Ақнұр Махмұтова (Нур-Султан).

Победители в вышеназванной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:

2 место – Жанболат Олжабай (Нур-Султан),

1 место – Шыңғыс Асығатұлы (Павлодаская область);

В номинации «Әсем әнім сырнайдай» номинациясы (12-14 лет):

2 место – Алекс Кунг (Индонезия)

1 место – Джесика Аурелия (Индонезия)

Победители в вышеназванной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:

3 место – Юлия Евтеева, София Решетняк, Алина Толочилина (Россия);

2 место – Дастанбек Тауыпалдиев (Узбекистан),

1 место – дуэт «Gaben». (Индонезия).

Стоит отметить, что победители в номинации «Әсем әнім сырнайдай» среди зарубежных исполнителей были награждены в онлайн-формате.

В номинации «Бабамнан қалған кең дала» (12-14 лет):

1 место - Агадил Увайдулла (Туркестанская область),

В данной номинации в возрасте от 15 до 17 лет:

1 место - Данияр Смагулов, Гаухар Музафар, Жансая Амантаева (г. Павлодар).

Гран-при конкурса получил Рамазан Мансур, учащийся школы-лицея № 66 города Нур-Султана.