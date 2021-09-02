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Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане

2 Сентября 2021 18:31
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Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стали известны имена победителей в конкурсе за два iPhone12 и другие ценные призы среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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Восьмой розыгрыш ещё двух iPhone12 и бытовой техники прошел в прямом эфире 28 августа (суббота) в 17:00ч на страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 8-ом розыгрыше приняли вакцинированные в период с 21 августа по 27 августа (включительно).

Таким образом, победителями 8-го розыгрыша стали:

1)№7613 Абенов Адылбек - iPhone 12

2)№197 Нугуманова Гулжазира - iPhone 12

3)№2507 Кереева Динара Зараповна - холодильник от сети магазинов «Мечта»

4)№6689 Кумаков Сабыржан Сайлаубекович - телевизор от сети магазинов «Мечта»

5)№5186 Хамитова Дидара Амангельдиновна - стиральная машина от сети магазинов «Мечта».

Среди вакцинированных были разыграны 19 iPhone последней модели, 6 холодильников, 4 телевизора, 2 планшета, 4 микроволновки, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка Алиса, увлажнитель воздуха и др.

Учитывая обращения жителей столицы, продлён срок розыгрыша двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Таким образом, шанс выиграть двухкомнатную квартиру есть у вакцинированных в Нур-Султане в период с 25 июня по 28 сентября (28 сентября включительно, ранее было по 31 августа). Принять участие в розыгрыше смогут жители старше 18 лет, получившие 1-ый компонент вакцины в период с 25 июня по 28 сентября текущего года.

В данных розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыши ценных призов акиматом города проводятся за счёт спонсоров.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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