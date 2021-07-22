Стали известны первые соперники казахстанских теннисистов на Олимпиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны первые соперники казахстанских теннисистов на Олимпийских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Федерации тенниса Казахстана, в Токио прошла жеребьевка мужских и женских соревнований. Первая ракетка нашей страны Александр Бублик сыграет с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Михаилу Кукушкину предстоит сразиться с Федерико Корией из Аргентины.
В парном разряде Александр Бублик и Андрей Голубев постараются сломить сопротивление французов Гаэля Монфиса и Жереми Шарди.
В женской сетке лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина в первом круге выступит против Саманты Стосур из Австралии. Юлия Путинцева постарается победить аргентинку Надю Подороску, которую она уже обыгрывала недавно в матче Кубка Билли Джин Кинг. Ярослава Шведова сыграет с Айлой Томлянович из Австралии, а Зарина Дияс проэкзаменует чешку Барбару Крейчикову.
Теннисный турнир на Олимпиаде стартует 24 июля. Финалы - 31 июля и 1 августа.
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