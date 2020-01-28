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Стали известны основные причины ДТП в Алматы

28 Января 2020 11:38
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Стали известны основные причины ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным административной полиции Алматы, на дорогах мегаполиса с начала этого года снижена аварийность. В полиции проанализировали и назвали самые частые нарушения, которые приводят к ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным стражей порядка количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в городе уменьшилось на 11,6%.

«Анализ свидетельствует, что основными причинами ДТП являются: превышение скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение проезда перекрестка, не предоставление преимущества пешеходам, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции. За 22 дня функционирования, камерами аппаратно-программного комплекса «Сергек», состоящего из 400 постов, на дорогах города выявлено 4 тысячи 532 нарушения», - отметил начальник Управления административной полиции Алматы Жандос Мураталиев.

Вместе с тем, в полиции Алматы уточнили, что после нововведений, внедренных в мегаполисе с целью оздоровления криминогенной обстановки, а именно: внедрение камер «Сергек», установление в общественных местах 1 тысячи камер, установка стеклянных модульных постов полиции, активизация пешего патрулирования на наиболее криминогенных участках положительно повлияли на состояние оперативной обстановки в городе в целом.

Так, за 20 дней января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городе преступлений стало меньше на 1 тысячу 337 фактов. Снижение составило на 38%.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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