Стали известны обстоятельства гибели четверых актюбинцев на заводе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Выяснены обстоятельства гибели четырех актюбинцев на заводе хромовых соединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 28 мая 2020 года на Актюбинском заводе хромовых соединений произошло происшествие в результате нарушений техники безопасности. Четыре работника 4-го цеха завода АО «АЗХС» от химических ожогов и отравления скончались на месте. Двое работников находятся в БСМП города Актобе.

По данному факту подразделением ДП Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Были нарушены правила техники безопасности в ходе проведения работ по очистке 50-кубовой емкости, в которой ранее находилось химическое вещество «гидроксил». По подозрению в порядке статьи 128 УПК РК задержаны мастер участка, начальник отдела и начальник цеха №4, в отношении всех троих избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Назначены все экспертизы, изъята документация по технике безопасности, журналы выдачи нарядов, должностные инструкции. Проводится дальнейшее расследование.