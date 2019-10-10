Стали известны новые подробности расследования по делу «Астана LRТ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали подробности расследования по делу «Астана LRТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая расследует все три этапа строительства. Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, фактический объем выполненных строительных работ, осуществление технического надзора. В этой связи нами привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях», - сообщил на брифинге руководитель второго департамента ведомства Сергей Перов.

Было отмечено, что на сегодня изъяты все документы, имеющие значение для дела, на основании которых назначены экономическое и строительные экспертизы.

«Финансовые специалисты уже приступили к экономическим расчетам, а строительные эксперты заканчивают контрольный обмен построенных объектов. При взаимодействии с Национальным банком и Счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в «Астана Банк» денежных средств, полученных у Банка развития Китая. Наряду с этим следствием выявляются новые схемы хищения», - добавил Сергей Перов.

Так, по данным агентства, в 2014 году ТОО «Астана LRТ» заключило договора на разработку проектно-сметной документации по завышенной стоимости.

«При установленной государственной экспертизе стоимостью 2,6 млрд тенге ЛРТ заключен договор на 4,2 млрд тенге, из которых подрядчиками оплачено 3 млрд тенге, разница составила 412 млн тенге. Указанные средства обналичены и похищены с помощью лжепредприятий», - уточнил Сергей Перов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRТ».