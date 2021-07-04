Стали известны новые дата и место боя Куат Хамитов — Мариф Пираев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилась новая дата боя казахстанского файтера Куата Хамитова (21-7-1) с россиянином Марифом Пираевым (25-4-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой Хамитов — Пираев пройдет на турнире AMC Fight Nights в Сочи (Россия) 10 сентября.

Напомним, свой последний бой Куат Хамитов провел в середине июня — он сразился с украинским файтером Романом Головиновым (10-5) и одержал победу сабмишном в первом раунде. Что касается Марифа Пираева, то он не дрался с октября прошлого года, когда уступил единогласным решением судей другому бойцу из России — Тимуру Нагибину (18-5-1).