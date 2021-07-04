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    10:45, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Стали известны новые дата и место боя Куат Хамитов — Мариф Пираев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилась новая дата боя казахстанского файтера Куата Хамитова (21-7-1) с россиянином Марифом Пираевым (25-4-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой Хамитов — Пираев пройдет на турнире AMC Fight Nights в Сочи (Россия) 10 сентября.

    Напомним, свой последний бой Куат Хамитов провел в середине июня — он сразился с украинским файтером Романом Головиновым (10-5) и одержал победу сабмишном в первом раунде. Что касается Марифа Пираева, то он не дрался с октября прошлого года, когда уступил единогласным решением судей другому бойцу из России — Тимуру Нагибину (18-5-1).


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