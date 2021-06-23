НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны номинанты Национальной Премии «URKER-2021» в области печатной, радио, интернет-журналистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В этом году Национальная Премия «URKER-2021» в области печатной, радио, интернет-журналистики состоится в пятый раз.

Конкурс проводится по 11 номинациям, в качестве новшества представлена номинация: «Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости». Всего в адрес организаторов поступило 340 работ на соискание Премии, наибольшее количество заявок по направлениям: «Лучшее интервью года», «Лучший познавательный материал года» и «Лучший аналитический материал года». Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, представители творческой интеллигенции Казахстана и международные медиаэкперты.

В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов престижной Премии, в шорт-лист вошли 44 номинанта.

Лучшая фотография года

Владислав Воднев, ИА «Sputnik Казахстан»

Мақсат Шағырбаев, Newsroom.kz

Өмірбек Сансызбаев, Massaget.kz

Алихан Сариев, Tengrinews.kz

Лучший репортаж года

Дина Литпин, портал «Adyrna»

Зарина Нокрабекова, газета «Казахстанская правда»

Ануар Абдрахманов, ИА BaigeNews.kz

Ксения Воронина, ИА «Sputnik Казахстан»

Лучший аналитический материал года

Айбар Олжаев, Nege.kz

Жолдыбай Базаров, газета «Егемен Қазақстан»

Дина Имамбаева, журнал «Ақиқат»

Азамат Галеев, газета «Литер»

Лучшее журналистское расследование года

Ермекбай Зангиров, газета «Ана тілі»

Рысбек Қыдырбек, газета «Aiqyn»

Дархан Нурумбетова, ИА BaigeNews.kz

Юрий Масанов, Александр Воротилов, газета «Курсив»

Лучшее интервью года

Жасмин Ризабекова, интернет-издание STEPPE

Тамара Вааль, портал Vlast.kz

Әлия Тілеужанқызы, международная газета «Túrkistan»

Юлия Тен, BaigeNews.kz

Лучший познавательный материал года

Талғатжан Мұхаметбекұлы, МИА «Казинформ»

Өмірбек Сансызбаев, Massaget.kz

Алтынбек Құмырзақұлы, интернет-проект «Қазақстан тарихы»

Молдир Мухит, интернет-издание STEPPE

Лучший проект на радиостанции

«Қайырлы таң, Қазақ елі», «Қазақ радиосы»

«Новое утро», радио «NS»

«Жамбыл жолы», радио «Шалқар»

«Хроника Победы», радио «Алау»

Лучший новостной портал года

іnbusiness.kz

informburo.kz

inform.kz

lsm.kz

Лучшая газета года

«Курсив»

«TÚRKISTAN»

«Оңтүстік Қазақстан»

«Деловой Казахстан»

Лучший журнал года

«Forbes Kazakhstan»

«Таң-Шолпан»

«Айгөлек»

«Ақиқат»

Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости

Рыиза Молдашева, газета «Семей таңы»

Лэйла Тастанова, газета «Время»

Альберт Ахметов, zakon.kz

Айгуль Бисембинова, газета «Вечерняя Астана»

Победители Премии станут известны 24 июня, в канун профессионального праздника. Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы», зрители смогут наблюдать вручение наград в прямом эфире на официальном сайте Премии urker-awards.kz .

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская Национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами Премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры» и УК «Қазмедиа орталығы». Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».