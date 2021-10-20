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    23:23, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стали известны места проведения чемпионатов мира-2022 по триатлону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный совет World Triathlon утвердил первые соревновательные даты следующего сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В 2022 году состоятся два чемпионата мира, на которых будут разыграны самые престижные призы в этом виде спорта. Абу-Даби станет хозяином ЧМ по триатлону и паратриатлону, а в Монреале будут определены чемпионы мира в спринте и эстафете.

    Серия этапов Кубка мира начнется с Японии - с 12 по 13 марта турнир пройдет в Миядзаки.


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