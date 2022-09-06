Стали известны ключевые темы заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14-15 сентября в столице Казахстана во Дворце Независимости с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Официальный представитель VII Съезда Назым Жангазинова сообщила ключевые темы заседаний, передает МИА «Казинформ».

Главная тема VII Съезда определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

В преддверии VII Съезда, 13 сентября, пройдет XX заседание Секретариата Съезда под председательством Спикера Сената Парламента Казахстана, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева.

В рамках съезда 14 и 15 сентября планируется рассмотреть ряд актуальных тематических блоков, вынесенных в формат секционных заседаний форума. Так, секционные заседания Съезда будут проходить по четырем направлениям: «Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире», «Роль образования и религиозного просвещения в укреплении уважительного сосуществования религий и культур, справедливости и мира», «Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве», «Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины».

В рамках съезда ожидается участие 108 делегаций из 50 стран мира, среди которых духовные лидеры мировых и традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политических и общественных деятелей, представителей международных организаций, экспертного сообщества.

Помимо этого, ожидается большое количество представителей казахстанских и зарубежных СМИ. Так, по официальным данным, аккредитовано уже 188 иностранных журналистов, в числе которых представители Euronews, BBC, CNN, Bloomberg, Al Jazeera и т.д.

Особенностью предстоящего религиозного форума станет визит Верховного имама Аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, Ашкеназского раввина Израиля Давида Лау, Папы Римского Франциска и др.

«Посланники мира и единства» — под таким девизом совершит свой визит в Казахстан Папа Франциск. Эту информацию официально опубликовала пресс-служба Святого Престола вместе с логотипом визита.

В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда ожидается проведение масштабной религиозной мессы - основной литургической службы в латинском обряде Римско-католической церкви. Отмечается, что мессу смогут посетить представители любой религии и конфессии. В общей сложности в молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира. Мероприятие состоится 14 сентября в 16:45 по адресу: проспект Мангилик Ел, B1 (территория международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem, рядом со стеллой). 1 сентября открылась онлайн-регистрация на сайте kassir.kz для всех желающих посетить религиозную мессу. Для регистрации необходимо будет ввести данные индивидуального идентификационного номера (ИИН) и ФИО.

Мессу смогут посетить представители любой религии и конфессии. Правила поведения, а также более подробная информация о том, как можно попасть на мессу, есть в публикации на официальной странице Instagram VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

На текущий момент в молебне планируют принять участие порядка 3000 паломников из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, России и других стран.

Для сопровождения гостей и помощи с переводом, организована специальная группа волонтеров, в которую войдут свыше 100 человек. Все участники этой группы владеют английским языком, а часть из них - арабским, турецким, китайским, фарси и другими. В целом, в работе съезда будет задействовано более 500 волонтеров.

Все самые актуальные новости публикуются на сайте religions-congress.org и на официальных страницах Съезда в социальных медиа: Facebook , Instagram , Telegram , Twitter.

Для представителей СМИ, а также всех желающих разработан пресс-офис в digital-формате, куда загружаются все пресс-материалы на казахском, русском и английском языках с необходимыми медиафайлами.