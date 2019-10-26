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Стали известны итоги выступления казахстанских боксеров на Всемирных играх
26 Октября 2019 16:25
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УХАН. КАЗИНФОРМ - В китайском Ухане состоялся финальный день соревнований по боксу в рамках Всемирных военных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеПобедителей международных спортивных соревнований чествовали в Туркестанской области Казахстанские школьники завоевали три золотые медали в Татарстане Александр Винокуров одержал победу на чемпионате мира Ironman
Команду Казахстана в главных поединках представили четыре спортсмена. Двоим из них удалось одержать победу.
Так, золотую медаль завоевали Темиртас Жусупов (до 49 килограммов) и Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов).
С серебряными медалями завершили выступление Дильмурат Мижитов (до 64 килограммов) и Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма).
Ранее бронзовыми наградами отметились Тимур Нурсеитов (до 75 килограммов) и Аят Маржикпаев (до 81 килограмма).
Ключевые слова: Спорт,
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