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    21:31, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стали известны итоги первого этапа отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам вербального тестирования этапа «тестирование способностей» отбора в Президентский молодежный кадровый резерв кандидаты, набравшие 8 и более баллов, прошли в следующий этап. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

    Информация об их результатах до конца дня 4 октября 2021 года будет направлена в личный кабинет каждого претендента на платформе pkrezerv.gov.kz.

    6 октября 2021 года состоится второй этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв (числовое тестирование).

    Напомним, в соответствии с поручением Главы государства Агентство по делам государственной службы в 2021 году осуществляет второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. По итогам отбора будет отобрано 50 резервистов для государственного сектора.

    Цель Президентского молодежного кадрового резерва - выявление молодых талантов, руководствующихся общественными интересами.

    В этом году подали заявление и прошли регистрацию 8638 человек.


    Теги:
    Президентский кадровый резерв Другие государственные органы
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