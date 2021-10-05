Стали известны итоги первого этапа отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам вербального тестирования этапа «тестирование способностей» отбора в Президентский молодежный кадровый резерв кандидаты, набравшие 8 и более баллов, прошли в следующий этап. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

Информация об их результатах до конца дня 4 октября 2021 года будет направлена в личный кабинет каждого претендента на платформе pkrezerv.gov.kz.

6 октября 2021 года состоится второй этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв (числовое тестирование).

Напомним, в соответствии с поручением Главы государства Агентство по делам государственной службы в 2021 году осуществляет второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. По итогам отбора будет отобрано 50 резервистов для государственного сектора.

Цель Президентского молодежного кадрового резерва - выявление молодых талантов, руководствующихся общественными интересами.

В этом году подали заявление и прошли регистрацию 8638 человек.