Стали известны итоги экологической инвентаризации трансграничной реки Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов опубликовало результаты экологической инвентаризации реки Жайык (Урал), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В рамках реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы в период с 26 по 30 апреля 2021 года с участием представителей Минэкологии РК и местных исполнительных органов проведено комплексное обследование бассейна реки на предмет выявления всех источников загрязнения и других факторов негативного воздействия на ее экосистему.

В ходе проведенных обследований были отобраны пробы в местах, где наблюдаются сбросы сточных вод, на трансграничных территориях. Был проведен визуальный осмотр состояния водных объектов, его прибрежной зоны, проведены гидрологические обследования. В местах предполагаемого источника загрязнения проведено измерение уровня загрязнения воздуха по 6 показателям (сероводород, формальдегид, аммиак, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота) и гидрохимический анализ качества воды – по 33-38 показателям.

По итогам комплексного обследования на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей установлено качество воды 4 и >5-класса, в Атырауской области – 1-4-класса.

На территории Западно-Казахстанской области в пробах воды реки Жайык отмечаются превышения норм 1-го класса качества в соответствии с Единой системой классификации (наилучшее качество) по БПК5 (биохимическое потребление кислорода за пять суток), фосфатам и фосфору общему, аммоний-иону, железу общему, магнию и хлоридам.

Обнаружение вышеуказанных загрязняющих веществ в чрезмерных количествах может быть вызвано таянием снега, размывом берегов и загрязнением воды в результате повышения уровня воды в паводковый период.

Также были отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам мониторинга превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

На территории области предприятиями, осуществляющими сбросы, являются АО «Жайыктеплоэнерго», ТОО «Батыс су Арнасы», но во время проведения комплексного обследования воздействие на качество воды данными предприятиями не установлено.

В Атырауской области в ходе комплексного обследования взяты пробы воздуха, воды в Индерском, Махамбетском районах, на территории города Атырау, в устье реки Жайык (Урал), то есть в месте слияния Каспийского моря с рекой.

В реке Жайык превышения норм 1-го класса качества отмечены по ХПК (химическое потребление кислорода), железу общему, нефтепродуктам, магнию, нитрит аниону, БПК5.

Кроме того, в районе поселка Индербор Индерского района выявлены коммунальные отходы, отходы автотранспортных средств, древесина и другое. В верхней и нижней частях Центрального моста поселка Индербор обнаружены под водой бесхозные суда, загрязняющие реку.

Случаев превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории области предприятиями, осуществляющими сбросы, являются КГП «Атырау Су Арнасы», АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», РКГП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод», РКГП «Атырауский осетровый рыбоводный завод», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». В ходе проведения комплексного обследования воздействие на качество воды данными предприятиями не установлено.

В Актюбинской области в пробах воды реки Елек, которая является притоком реки Жайык, отмечаются превышения норм 1-го класса качества по аммоний-иону, ХПК, свинцу, фенолам, магнию, фторидам, хрому (6+), нитритам и минерализации.

Источником загрязнения на территории области, оказывающим воздействие на экосистему реки Елек, являются Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» с шлакоотвалом, АО «Актобе ТЭЦ», АО «Актюбинский завод хромовых соединений» с шламонакопителями.

Ниже по течению реки расположены очистные сооружения АО «Aktobe su-energy group», занимающегося водоснабжением и водоотведением города Актобе. В паводковый период предприятие осуществляет плановый сброс условно очищенных сточных вод в реку Елек.

Источниками загрязнения вод реки Елек также могут являться многочисленные животноводческие хозяйства, расположенные в непосредственной близости от русла реки, отходы которых в паводковый период возможно попадают в реку.

Также по течению реки Елек источником загрязнения являются пруды-испарители бывшего химического завода имени Кирова в городе Алга.

В ходе комплексного обследования также отобраны пробы атмосферного воздуха, превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено.