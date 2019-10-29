Стали известны имена ряда ключевых спикеров пятого заседания Astana Club-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября 2019 года в Назарбаев Центре состоится пятое ежегодное заседание Astana Club - крупнейшей площадки по обсуждению вопросов геополитики и безопасности в регионе. На 2-дневном мероприятии обсудят важнейшие вопросы о том, что ожидает крупнейший материк мира и куда движется динамика глобальных процессов, передает МИА «Казинформ».

Темой пятого заседания Astana Club станет «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества».

В центре экспертных дискуссии Astana Club - текущее обострение противостояния в треугольнике США, КНР и России, рост торгового протекционизма и популистских настроений, а также новый виток эскалации вокруг Ирана и Северной Кореи.

Особое внимание будет уделено формированию будущей архитектуры сотрудничества в Евразии, а также поиску решений на ключевые вызовы глобальной безопасности, такие как проблема бесконтрольного распространения ядерного вооружения.

В рамках мероприятия будет презентован и очередной выпуск рейтинга «Топ-10 рисков для Евразии в 2020 году» - стратегический форсайт ведущих экспертов со всего мира, издаваемый под эгидой Astana Club Институтом мировой экономики и политики.

Работа нынешнего заседания Astana Club включает в себя следующие тематики сессий:

«Мировой (бес)порядок: кто напишет историю будущего?»

«Многополярная Евразия: пространство перманентных конфликтов?»

«Торговые войны и протекционизм – что будет с глобальной экономикой?»

«Мировая технологическая гонка: новое поле глобального противостояния»

«Процесс ядерного разоружения: что делать?»

«Центральная Азия на стыке глобальных интересов: плюсы и минусы Хартленда».

Ожидается участие более 50 международных спикеров, являющихся признанными экспертами в области геополитики, экономики и международных отношений из 23 стран мира. В их числе - 3 бывших главы государства, 5 экс-премьер-министров, 10 министров и 1 лауреат Нобелевской премии. Помимо Казахстана, география мероприятия включает США, Испанию, Италию, Россию, Японию, Сербию, Австрию, Норвегию, Китай, Индию, Бельгию, Афганистан, Швецию, Португалию, Южную Корею, Египет, Бангладеш, Словению, Кыргызстан, Иран, Великобританию, Пакистан.

Пленарное заседание клуба под председательством Первого Президента Казахстана – центральное событие всего мероприятия – будет посвящено обсуждению темы «Создание Большой Евразии: новая модель партнерства».

В составе ключевых спикеров Astana Club в нынешнем году:

Мохаммед ЭЛЬ-БАРАДЕИ, лауреат Нобелевской премии мира (2005), генеральный директор МАГАТЭ (2013-2014), Египет;

Джейкоб ФРЕНКЕЛЬ, председатель правления JP Morgan Chase, International, председатель международной группы 30 (G30), председатель Национального банка Израиля (1991-2000), США;

Жозе Мануэл БАРРОЗУ, председатель Европейской комиссии (2004-2014), неисполнительный председатель Goldman Sachs International, Португалия;

Хамид КАРЗАЙ, президент Афганистана (2001-2014), Афганистан;

Хосе Луис САПАТЕРО – премьер-министр Испании (2004-2011), Испания;

Ив ЛЕТЕРМ, премьер-министр Бельгии (2008, 2009-2011), генеральный секретарь международного института IDEA, Бельгия;

Шаукат АЗИЗ, премьер-министр Пакистана (2004-2007), Пакистан;

Данило ТЮРК, Президент Словении (2007-2012), Словения;

ЮН Бёнсе, министр иностранных дел Республики Корея (2013-2017), Южная Корея;

Франко ФРАТТИНИ, министр иностранных дел Италии (2002-2004, 2008-2011), Италия;

Михаил ФРАДКОВ, директор Российского института стратегических исследований, председатель правительства РФ (2004-2007), директор службы внешней разведки РФ (2007-2016).

Организатором мероприятия выступает Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Елбасы.

Миссия Astana Club - объединение ведущих экспертов, политических лидеров и дипломатов Евразии для формирования глобальной повестки с точки зрения внешнеполитических приоритетов Казахстана.

Традиционно в работе Astana Club принимает участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Часть заседаний Astana Club проводится согласно правилам«Chatham house», подразумевающее закрытый характер обсуждений, а также острое и откровенное обсуждение наиболее важных вопросов Евразии и мира.

За годы проведения в работе Astana Club приняли участие более 200 спикеров из 40 стран мира.

Ранее сообщалось, что очередная встреча 50 топовых политиков мира, признанных интеллектуалов Евразии и лучших специалистов в области международных отношений запланирована на 11-12 ноября 2019 года в столице Казахстана.