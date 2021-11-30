Стали известны имена победителей V республиканского конкурса традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подвели итоги V республиканского конкурса традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан. Творческое состязание было организовано Алматинским музыкальным колледжем им. П. И. Чайковского при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Алматинское представительство Фонда Нурсултана Назарбаева.

Чествуя победителей, заслуженный деятель Республики Казахстан, директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского Биржан Хасангалиев отметил: «Благодаря проводимой Елбасы политике, в стране созданы все условия для выявления и поддержки талантливой молодежи в различных сферах. Фонд Нурсултана Назарбаева – это та организация, через системную деятельность которой реализуются идеи Первого Президента Казахстана, направленные на раскрытие потенциала молодого поколения республики. Данный конкурс, как и многие проекты нашего колледжа, проводимые при поддержке Фонда, является стартовой площадкой, где начинающие исполнители впервые заявляют о себе, демонстрируют свои таланты и получают путевку на большие сцены не только страны, но и всего мира. Именно через такие конкурсы известные сегодня деятели культуры оттачивали свое мастерство, заручались поддержкой и росли профессионально».

В конкурсе участвовали 70 молодых исполнителей, представляющих разные регионы нашей страны. Состязание проводилось в трех номинациях: «Курмангазы» — домбра, «Коркыт» — кобыз, «Фатима Балгаева» — прима-кобыз. Номинации названы в честь великих представителей казахского народного инструментального искусства.

«Ежегодный традиционный конкурс «Көшпенділер әуені» проводится в пятый раз. В этом году он проходил в преддверии масштабного события нашей страны — 30-летия Независимости. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, с соблюдением всех необходимых санитарных норм конкурс состоялся. Я от себя лично хочу поблагодарить всех организаторов конкурса, а также членов жюри. Всем участникам пожелать дальнейших успехов. Конкурс есть конкурс: кто-то победитель, кто-то побежденный. Тем, кто в этот раз не смог проявить себя в полной мере, хочу сказать: не отчаивайтесь. Мы будем рады видеть вас на очередном конкурсе. Разрешите еще раз поздравить всех победителей. Пусть всегда процветает наше народное достояние — национальная культура», - сказал на церемонии награждения победителей председатель жюри в номинации «Қурмангазы» Толепберген Токжанов.

Главная цель проекта заключается в популяризации национального инструментального и вокального музыкального наследия казахского народа. Основной задачей конкурса «Көшпенділер әуені» является поддержка и выявление молодых талантливых народных музыкантов, представляющих различные казахские исполнительские традиции.

«Проводимый с 2017 года «Көшпенділер әуені» – это трамплин для всех начинающих молодых исполнителей. Цель данного конкурса я вижу не только в продвижении молодых талантов, но в первую очередь, пропаганде казахской народной музыки, национальных инструментов — домбры и кобыза. От имени всех участников благодарю всех организаторов за создание такого прекрасного праздника музыки», - отметила студентка Атырауского музыкального колледжа при Академии народной музыки им. Д. Нурпеисовой Актолкын Жаксылык.

Чествование победителей конкурса прошло в концертном зале им. Е. Серкебаева Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского.

По итогам творческого состязания:

- в номинации «Курмангазы» первое место завоевал Нурдаулет Мухамеджанов, студент Атырауского музыкального колледжа при Академии народной музыки им. Д. Нурпеисовой;

- в номинации «Коркыт» первое место завоевала Зерде Женис, студентка Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского;

- в номинации «Фатима Балгаева» первое место досталось Жанботе Касымхановой, студентке Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных.

Гран-при конкурса в номинации «Курмангазы» завоевал студент Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского Султан Алимкул, а в номинации «Фатима Балгаева» — учащаяся Атырауского музыкального колледжа при Академии народной музыки им. Д. Нурпеисовой Актолкын Жаксылык.

«Көшпенділер әуені» — это музыкальное соревнование, предоставляющее не только возможность молодым начинающим исполнителям реализовать свои творческие способности, но и является мощным двигателем продвижения национальной культуры. Он воспитывает в нас дух патриотизма и любви к нашей Родине», - подчеркнул обладатель Гран-при Султан Алимкул.

Победителям вручили призы и дипломы.