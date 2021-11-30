+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стали известны имена победителей V республиканского конкурса традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені»

30 Ноября 2021 13:54
Поделиться:
Стали известны имена победителей V республиканского конкурса традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подвели итоги V республиканского конкурса традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан. Творческое состязание было организовано Алматинским музыкальным колледжем им. П. И. Чайковского при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Алматинское представительство Фонда Нурсултана Назарбаева.

Новости по теме
Открытие выставки картин Нуржана Карымсакова «Сын Великой степи»
Памятник Аль-Фараби появился в столице рядом с дворцом школьников Карагандинские школьники стали победителями международного конкурса по искусственному интеллекту в Москве Фильм «Боксер» о Серике Сапиеве выходит в широкий прокат

Чествуя победителей, заслуженный деятель Республики Казахстан, директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского Биржан Хасангалиев отметил: «Благодаря проводимой Елбасы политике, в стране созданы все условия для выявления и поддержки талантливой молодежи в различных сферах. Фонд Нурсултана Назарбаева – это та организация, через системную деятельность которой реализуются идеи Первого Президента Казахстана, направленные на раскрытие потенциала молодого поколения республики. Данный конкурс, как и многие проекты нашего колледжа, проводимые при поддержке Фонда, является стартовой площадкой, где начинающие исполнители впервые заявляют о себе, демонстрируют свои таланты и получают путевку на большие сцены не только страны, но и всего мира. Именно через такие конкурсы известные сегодня деятели культуры оттачивали свое мастерство, заручались поддержкой и росли профессионально».

В конкурсе участвовали 70 молодых исполнителей, представляющих разные регионы нашей страны. Состязание проводилось в трех номинациях: «Курмангазы» — домбра, «Коркыт» — кобыз, «Фатима Балгаева» — прима-кобыз. Номинации названы в честь великих представителей казахского народного инструментального искусства.

«Ежегодный традиционный конкурс «Көшпенділер әуені» проводится в пятый раз. В этом году он проходил в преддверии масштабного события нашей страны — 30-летия Независимости. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, с соблюдением всех необходимых санитарных норм конкурс состоялся. Я от себя лично хочу поблагодарить всех организаторов конкурса, а также членов жюри. Всем участникам пожелать дальнейших успехов. Конкурс есть конкурс: кто-то победитель, кто-то побежденный. Тем, кто в этот раз не смог проявить себя в полной мере, хочу сказать: не отчаивайтесь. Мы будем рады видеть вас на очередном конкурсе. Разрешите еще раз поздравить всех победителей. Пусть всегда процветает наше народное достояние — национальная культура», - сказал на церемонии награждения победителей председатель жюри в номинации «Қурмангазы» Толепберген Токжанов.

Главная цель проекта заключается в популяризации национального инструментального и вокального музыкального наследия казахского народа. Основной задачей конкурса «Көшпенділер әуені» является поддержка и выявление молодых талантливых народных музыкантов, представляющих различные казахские исполнительские традиции.

«Проводимый с 2017 года «Көшпенділер әуені» – это трамплин для всех начинающих молодых исполнителей. Цель данного конкурса я вижу не только в продвижении молодых талантов, но в первую очередь, пропаганде казахской народной музыки, национальных инструментов — домбры и кобыза. От имени всех участников благодарю всех организаторов за создание такого прекрасного праздника музыки», - отметила студентка Атырауского музыкального колледжа при Академии народной музыки им. Д. Нурпеисовой Актолкын Жаксылык.

Чествование победителей конкурса прошло в концертном зале им. Е. Серкебаева Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского.

По итогам творческого состязания:

- в номинации «Курмангазы» первое место завоевал Нурдаулет Мухамеджанов, студент Атырауского музыкального колледжа при Академии народной музыки им. Д. Нурпеисовой;

- в номинации «Коркыт» первое место завоевала Зерде Женис, студентка Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского;

- в номинации «Фатима Балгаева» первое место досталось Жанботе Касымхановой, студентке Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных.

Гран-при конкурса в номинации «Курмангазы» завоевал студент Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского Султан Алимкул, а в номинации «Фатима Балгаева» — учащаяся Атырауского музыкального колледжа при Академии народной музыки им. Д. Нурпеисовой Актолкын Жаксылык.

«Көшпенділер әуені» — это музыкальное соревнование, предоставляющее не только возможность молодым начинающим исполнителям реализовать свои творческие способности, но и является мощным двигателем продвижения национальной культуры. Он воспитывает в нас дух патриотизма и любви к нашей Родине», - подчеркнул обладатель Гран-при Султан Алимкул.

Победителям вручили призы и дипломы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
Открытие выставки картин Нуржана Карымсакова «Сын Великой степи»
Памятник Аль-Фараби появился в столице рядом с дворцом школьников
Карагандинские школьники стали победителями международного конкурса по искусственному интеллекту в Москве
Фильм «Боксер» о Серике Сапиеве выходит в широкий прокат
Популярное
1 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
2 В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
3 В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
4 Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
5 В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
6 Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены
Читайте также
Памятник Аль-Фараби появился в столице рядом с дворцом школьников
Алматинец перепродавал арендованные компьютеры
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив