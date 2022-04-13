Стали известны имена победителей молодежного ЧРК по вольной борьбе

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Кызылорде проходил чемпионат Казахстана по видам борьбы среди молодежи до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По итогам чемпионата Казахстана по вольной борьбе в общекомандной таблице медалей лидирует команда Восточно-Казахстанской области. Борцы Жамбылской области заняли второе место, а сборная Шымкента замкнула тройку лидеров.

Имена победителей и призеров по вольной борьбе:

57 кг

1. Мухамед Балгабай (ВКО)

2. Султан Курманалиев (ВКО)

3. Ерасыл Мухтарулы (Алматинская обл.)

3. Нуртлек Ондаш (Жамбылская область)

61 кг

1. Асылжан Есенгельды (Туркестан)

2. Даулет Темиржанов (Акмолинская область)

3. Адильхан Албайулы (Актобе)

3. Елдос Момбеков (Алматы)

65 кг

1. Адлан Аскаров (Алматинская область)

2. Асет Бауыржанов (ВКО)

3. Ерасыл Жандулла (Шымкент)

3. Иассауи Мухтарулы (Алматы)

70 кг

1. Еркебулан Шыныкул (Туркестан)

2. Бекзат Ермекбай (Шымкент)

3. Орынбасар Тургунбаев (Жамбылская область)

3. Досжан Асетов (ВКО)

74 кг

1. Чингиз Мухаметкалиев (ВКО)

2. Азиз Ауельханов (Павлодар)

3. Адильхан Амирханулы (СКО)

3. Ербарыс Сатыбалды (ЗКО)

79 кг

1. Даулет Ергеш (Жамбылская область)

2. Рустем Мирзагалиев (Алматинская область)

3. Бексултан Нурланов (Атырау)

3. Айбар Жалкайдаров (ВКО)

86 кг

1. Максат Сатыбалды (Шымкент)

2. Бекзат Жуманали (Жамбылская область)

3. Ерсултан Ерболатулы (Атырау)

3. Ислямбек Ильясов (Павлодар)

92 кг

1. Ризабек Айтмухан (Алматы)

2. Нурдаулет Бекенов (ВКО)

3. Айбек Айтбеков (Костанай)

3. Бекзат Уркимбай (Нур-Султан)

97 кг

1. Юнус Гафуров (Жамбылская область)

2. Акежан Айтбеков (Костанай)

3. Бекзат Амангали (Атырау)

3. Абылай Совет (Алматинская область)

125 кг

1. Бекзат Тажи (Кызылординская область)

2. Дастан Сагындык (Кызылординская область)

3. Адиль Аубакиров (Нур-Султан)

3. Алибек Сарсенгалиев (Мангистауская область)