Стали известны имена победителей Международного турнира «BURABAY ICE 2023»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в национальном парке Бурабай впервые прошел международный турнир по бегу на льду. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из регионов Казахстана, а также России, Афганистана, Чехии, Польши и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления Делами Президента РК.

Соревнования проходили на нескольких дистанциях.

В забеге на 7 километров лучший результат показал Тимур Артюхин из города Алматы. На дистанции 14 километров победителем стал Владимир Экерт из Астаны. Еще один столичный атлет Юрий Швец быстрее всех пробежал 21 километр.

Победителем в скандинавской ходьбе(7 км) стал Казбек Елюбаев из Кокшетау.

Напомним, международный турнир «BURABAY ICE 2023» был организован общественным объединением «Экстремальная Атлетика» совместно с ИП «Rebel Running» и ТОО «Бурабай-Даму» при Управлении Делами Президента РК.

«Основная цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни, вызвать интерес у туристов к нашему краю. Этот турнир стал первой и пока единственной в Казахстане экстремальной гонкой на льду. Мероприятие прошло очень захватывающе и интересно. Надеемся, турнир станет традиционным», - отметил начальник отдела маркетинга ТОО «Бурабай даму» при УДП РК Шынгыс Оразалин.