Стали известны имена победителей конкурса «Волонтер года»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодар объединил самых активных волонтеров и членов волонтерских организаций Казахстана, представителей зарубежных волонтерских организаций и участников Марафона добрых дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Сегодня, 2 декабря 2021 года, в Центре развития молодежных инициатив Павлодара работали 6 аудиторий, где для волонтеров и участников мероприятия одновременно были проведены мастер-классы и ворк-шопы. Спикерами площадок выступили директор КФ «Национальный Дельфийский комитет», автор по социальной поддержке детей с ограниченными возможностями «Театр особенных актеров» Куралай Туспекова, специалист по коммуникациям Алишер Еликбаев, доктор медицины, биолог, научный популяризатор и руководитель сообщества врачей и ученых ОФ «MedSupportKZ» Ботагоз Каукенова и другие. Менторы и тренеры для слушателей на государственном, русском и английском языках провели лекции и тренинги на такие темы как: «Экология как стиль жизни», «Проекты в ЭТНО направлении», «Волонтерство в ЧС», «Фандрейзинг», «Инклюзивное сообщество», «ERG как лидер КСО», «Маркетинг для некоммерческого сектора», «Проектное управление», «Грантовое финансирование», «Международное волонтерство», «Инклюзивный театр», «Организация волонтерских сетей», «Волонтерство в медицине».

Кроме того, на мероприятии чествовали победителей конкурса Международной премии «Волонтер года», а также премии, присужденной в честь 50 летия Программы Добровольцев ООН.

Лучших волонтеров года поздравил вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов.

«В современном мире быть добровольцем равносильно подвигу. Благодаря волонтерам решаются самые актуальные социально-бытовые проблемы общества, с каждым днем улучшается наше окружение. Это свидетельствует о неисчерпаемости наших благородных качеств, переданных нашему народу с молоком матери. Мы уверены, что ваша общественная деятельность в будущем поднимет сферу волонтерства на большие высоты. Пользуясь знаменательным моментом, от всей души поздравляю победителей международной премии «Волонтер года!» - сказал Болат Тлепов.

Вице-министр также рассказал о работе по поддержке волонтеров, проводимой государством.

«Как вы знаете, по указанию Президента принята Дорожная карта развития волонтерства на три года. Кроме того, разрабатывается стандарт поддержки волонтерства и программа специальной подготовки волонтеров. Ряд законодательных новшеств, направленных на стимулирование волонтерства, рассматривается в Парламенте. Проводимая работа направлена на привитие интереса к волонтерству, формирование у каждого гражданина чувства сострадания к Родине. В преддверии 30-летия Независимости и Международного Дня волонтера желаю всем добровольцам, самоотверженно трудящимся за будущее нашей страны, дальнейших успехов», - подытожил он.

Как отметила председатель Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас, деятельность волонтеров очень важна для развития культуры взаимопомощи в стране.

«Благодаря инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Год волонтеров в 2020 получил логическое продолжение в виде республиканского проекта «Марафон добрых дел», в котором приняли активное участие все волонтерские организации страны и сегодня, все вместе, мы строим новое общество, в основе которого лежит идея щедрости и доброты, где все будут стремиться сделать добро частью жизни каждого казахстанца вне возраста и социального статуса».

Отметим, «Волонтер года» - Международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.

В конкурсе могли принять участие претенденты со всего мира.

Так, по итогам конкурса, звания «Лучшая волонтерской организация» удостоились МОО «Выпускники ACCESS города Шымкент «ASАА», волонтерская сеть «JasStar» (Карагандинская область), ОО «Жерұйық Кеген жастары» (Алматинская область). Алия Сатпаева (Алматинская область), Диана Иконникова (Шымкент), «Іле жүрегі» еріктілер тобы (Алматинская область), Жандос Абдижаппаров (Алматинская область) стали «Лидерами корпоративного волонтерства». «За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией» премией наградили Кайсара Каркына (Нур-Султан), Тамерлана Турсумбекова (Караганда), Саята Канатулы (Алматинская область). «Лидеры целей устойчивого развития» – Диляра Бегалыкызы (Алматы), Данил Цой (Бишкек), БФ «Добрая планета» (Петропавловск). «Лучшими социальными помощниками» признаны ОФ «Дар» (Нур-Султан), Жанерке Бексеитова (Талдыкорган), ОО «Астана Қайырымды Жандары» (Нур-Султан). Дастан Ерубаев (Алматинская область), волонтерская группа «Үміт» (Алматинская область), Алибек Муса (Алматинская область) награждены премией «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций». «За активное участие в поиске пропавших без вести людей» награды удостоились Матвей Шведин (Талдыкорган), поисково-спасательный отряд «Дос» (Костанай) и ОО «Волонтеры Астана LIDER.KZ по городу Нур-Султан». Премию «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений» получила Баян Медеубаева (Алматинская область). Награду «За активное участие в развитии здравоохранения» заслужили РОО «Медицинская молодежь» (Нур-Султан), Дана Бектургановна (Алматинская область), Мадина Совет (Алматинская область), Айгерим Пономарева (Алматинская область). Волонтерское движение «Мейірім-2020» (Талдыкорган), Екатерина Ушакова (Шымкент), Индира Исабаева (Алматы) награждены премией «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни». Премию «За вклад в популяризации знаний» получили Улжан Ботбаева (Алматинская область), Дамир Нуркежанов (Алматинская область), Сандугаш Аманкул (Шымкент), «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия» – Мария Горбачева (Семей), Руфина Усанова (Талдыкорган), Мөлдір Тлеубай (Алматинская область). Движение «Актобе, дыши» (Актобе), волонтерский клуб «EcoArsu» (Актобе), Диана Мурзағалиева (Нур-Султан) получили награду «За вклад в сохранении и защиты окружающей среды». «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия» награды удостоились ОО «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы»», Амина Каржаубаева (Алматинская область), Гүлзат Маметнуркызы (Карагандинская область). «За вклад в решение вопросов зоозащиты» наградили Веронику Гузенко (Талдыкорган), Общественный благотворительный фонд помощи животным «Добрые руки» (Павлодар), Ляззат Кульбаеву (Акмолинская область). «За вклад в решении социальных задач» премией были награждены Асет Султанулы (ЗКО), Сергей Курилов (Каараганда), группа «Серебряный волонтер» при Северо-Казахстанcком областном совете ветеранов Тахметова (Петропавловск).

Организатором мероприятия выступило Министерство информации и общественного развития. Мероприятие прошло под эгидой Марафона добрых дел при поддержке Eurasian Resources Group.