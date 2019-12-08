Стали известны имена победителей «Елорда жастары сыйлығы - 2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице определены победители ежегодного конкурса «Елорда жастары сыйлығы - 2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня определяем лучших специалистов и профессионалов своего дела нашей столицы. По инициативе Елбасы текущий год был объявлен Годом молодежи. В этой связи мы можем сказать, что данное мероприятие является итогом проделанных работ в течение всего года. Конечно, все работы будут продолжены. Наша молодежь достигла много достижений во всех сферах. Это всё благодаря труду. Город Нур-Султан является городом молодежи, где исполняются мечты. Сегодня нашу столицу знает весь мир. Молодежь вносит большой вклад в развитие нашей столицы», - сказал в своем слове аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, поздравляя победителей.





Отметим, что победителям конкурса вручены сертификаты на сумму 100 тысяч тенге и памятные призы. В конкурсе приняли участие столичная молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.

Так, победителями «Елорда жастары сыйлығы- 2019» в следующих номинациях стали:

«Эстрада» - Мирас Жугунусов;

«Наука» - Куаныш Ерсаханов;

«Журналистика» – Риза Данияр;

«Кино и театр» – Самат Азимкулов;

«Национальное искусство» – Асель Алибекова;

Спорт – Мадияр Мусаифов;

«Лучший государственный госслужащий» - Таншолпан Ерманова;

«Лучший работник социальной сферы» - семья Жунусалиевых;

«Общественная деятельность» - Асылбек Абдурашитов;

«Лучший работник производства» - Сабина Отарова;

«Современное творческое искусство» - Акбота Токтасынова;

«Лучший студент» - Абдрауф Орал;

«Лучший молодежный театр» - театр «Шаңырақ»;

«Молодой предприниматель» - Айгерим Бапанова;

«Волонтер года» - Мирас Мурат.

На вечере выступили известные звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Ринат Мальцагов, Амре, Рустем Жугунусов, Диас Аблаев и другие певцы.

Отметим, что на участие в проекте «Елорда жастары сыйлығы» поступило около 1000 заявок.



















