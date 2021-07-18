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    11:45, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Стали известны имена первых победителей «President's Cup 2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На кортах Национального теннисного центра г. Нур-Султан завершились финальные игры парного разряда международного турнира серии ATP Challenger Tour и ITF Women's World Tennis Tour - «Kerey Challenger 80» и «Tomiris W 60», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В мужском решающем матче сошлись украинец Сергей Стаховский/Петер Полански из Канады и Ю Хсю (Тайбей)/Бенджамин Лок (Зимбабве). В первом сете Сергей и Петер буквально разгромили соперников – 6:2. На вторую партию Хсю и Лок вышли заряженными и взяли верх с ещё более убедительным счетом 6:1. Исход противостояния решил супер тайбрейк. В теннисной «лотерее» удача оказалась на стороне азиатско-африканского дуэта – 10:7.

    Женская решающая битва оказалась не менее зрелищной. Россиянки Алина Чараева и Мария Тимофеева в трех сетах одержали трудовую победу над Евгенией Левашовой (Россия)/Лаурой Пигосси (Бразилия) – 7:6 (7:5), 2:6, 10:6. Интересно, что прямо во время финальной игры бразильянке Лауре Пегосси сообщили, что она выступит на Олимпиаде в Токио. Такая новость немного смягчила южноамериканке горечь проигрыша.

    18 июля в одиночном финале «Tomiris W 60» сойдутся Мариам Болквадзе (Грузия) и Валерия Савиных Россия). А у мужчин в рамках «Kerey Challenger 80» встретятся британец Джей Кларк и австралиец Макс Персел.


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