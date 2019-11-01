Стали известны имена лучших соцработников Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший работник в системе социальной защиты» состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс организован Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами с целью повышения престижа специалистов системы социальной защиты и распространения наилучшего опыта работы в данной сфере.





На участие в конкурсе, который проводился по 9 номинациям, всего было подано 76 заявок. Победителей по номинациям определяла республиканская конкурсная комиссия. Кроме того, определены 3 номинанта по итогам онлайн голосования, проводившегося на сайте Минтруда.

«Социальный работник – призвание. У человека должно быть такое сердце, чтобы он оказывал доброту, влияние особенно тем людям, которые нуждаются в поддержке и помощи. Все 30 тысяч социальных работников Казахстана оказывают помощь и поддержку. Я сам знаю, так как во многих регионах работал, езжу по населенным пунктам, вижу, что люди в основном делают что-то, открывают свое дело. Я бы хотел особую благодарность выразить людям с ограниченными возможностями», - сказал в своем слове заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, поздравляя социальных работников с профессиональным праздником.





Так, лучшим социальным работником 2019 года стала Тулебике Елубаева из Мангистауской области.

Лучшим работником пенсионной системы названа Әлия Михайлова из Восточно-Казахстанской области.

В номинации «Лучший работник центра занятости» победителем стала Венера Урумбаева из Актюбинской области.

Лучшим работником системы социального страхования признана Анар Абдрахманова из Северо-Казахстанской области.

В номинации «Лучшее медико-социальное учреждение» победил Центр оказания специальных социальных услуг №2 г. Алматы.

В номинации «Лучшая социальная неправительственная организация» награда присуждена Центру реабилитации детей с ограниченными возможностями «Шапағат» из Кызылординской области.

В номинации «Лучший работник медико-социальной экспертизы» победителем стала Жанар Молжанова из Павлодарской области.

Лучшим менеджером-организатором социальной сферы назван Ғалихан Куканбеков из Нур-Султана.

Лучшим государственным инспектором труда признан Серик Темиргалиев из Западно-Казахстанской области.

По итогам онлайн голосования определены следующие победители: 1 место (5338 голосов) присуждено Кызылординскому центру оказания специальных социальных услуг №1, 2 место (4272 голоса) занял Центр оказания специальных социальных услуг № 2 г. Алматы, 3 место (2369 голосов) досталось директору Кризисного центра «Үміт» акимата г. Нур-Султан Галихану Куканбекову.

Победители конкурса были награждены дипломами, статуэтками и денежными сертификатами.





Кроме того, Бердибек Сапарбаев наградил работников системы социальной защиты нагрудным знаком «Әлеуметтік еңбек саласының үздігі». Среди них - руководитель отдела медико-социальной экспертизы №1 Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК по Павлодарской области Ольга Кузнецова, социальный работник по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет Центра по оказанию социальных услуг г. Костанай Светлана Переузник, пошивница протезно-ортопедических изделий Республиканского протезно-ортопедического центра Муратхан Касымханова, а также ведущий специалист административно-правового отдела Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Кульсара Карсымбаева.

Ветераны отрасли были награждены медалью «Еңбек ардагері». Это – пенсионер Ырысты Закирянова, трудившаяся в качестве заместителя руководителя по социальным вопросам Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК по Акмолинской области, санитарка палат Кушумского центра оказания специальных социальных услуг Западно-Казахстанской области Ольга Меняйлова, а также главный специалист сектора социальной помощи отдела занятости и социальных программ акимата Шуского района Жамбылской области Сагатгуль Шонгараева.























































