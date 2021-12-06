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Стали известны имена лучших дебатёров Казахстана

6 Декабря 2021 12:30
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Стали известны имена лучших дебатёров Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4-5 декабря в столице прошел Национальный дебатный турнир, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации дебатов.

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В турнире участвовало 80 победителей отборочных этапов, прошедших с 1 по 23 ноября текущего года во регионах и городах республиканского значения.

В ходе турнира участники использовали пространственно-временной формат, мысленно погрузившись в прошлое и выступив от имени героев того времени. Дебатёры подняли такие актуальные темы, как 30-летие Независимости, финансирование креативной экономики, решение проблем иждивенчества в обществе, ядерное разоружение, предложили новую концепцию патриотизма и многое другое.

В финале за призовой фонд в 2 000 000 тенге поборолись команды «2002» (Алматинский область) и «2001» (Актюбинская область) в казахской лиге и команды «2013» (город Нур–Султан) и «2004» (Туркестанская область) в русской лиге.

По итогам турнира победителями в казахской лиге стали:

1 место – Фракция «2002» Алматинский область (Арынов Азамат, Ашим Мадина)

2 место – Фракция «2001» Актюбинская область (Мырзатай Жансерик, Кәрімов Дамир)

3 место – Фракция «2000» город Алматы (Абдукаримова Арайлым, Жәкен Нұрхан)

В русской лиге победителями стали:

1 место – Фракция «2013» город Нур–Султан (Дмитрий Беседин, Артем Давыдов)

2 место – Фракция «2004» Туркестанская область (Ролан Мухитжан, Диас Сайфула)

3 место – Фракция «2009» Мангистауская область (Нурлан Муратбек, Богенбай Долдинов)

По словам управляющего директора Академии Елбасы Мурата Жұманбай, современная молодежь – настоящий показатель конкурентноспособности нашей страны.

«30-летие Независимости – не просто дата, за эти годы сформировалось и выросло целое поколение прогрессивно мыслящих, образованных молодых людей. Для устойчивого развития важно знать и помнить свою историю, и сегодняшний Национальный дебатный турнир в очередной раз убедил меня в том, что мы идём по правильному пути», - добавил он.

«Мы подошли к этому историческому событию с особой важностью – поддерживая молодое поколение, мы взращиваем новые кадры, которые станут лучшими двигателями прогресса», - сказал президент Национальной федерации дебатов Болат Бұхарбай.

В ходе турнира также были выявлены лучшие спикеры. В казахской лиге лучшим спикером признан Абдукаримова Арайлым из города Алматы, в русской – Артем Давыдов из города Нур–Султан.

Напомним, что Национальный турнир состоялся по инициативе Академии Елбасы, организаторами выступила Национальная федерация дебатов. Турнир проведен в КазГЮУ имени М. Нарикбаева.

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