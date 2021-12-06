Стали известны имена лучших дебатёров Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4-5 декабря в столице прошел Национальный дебатный турнир, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации дебатов.
В турнире участвовало 80 победителей отборочных этапов, прошедших с 1 по 23 ноября текущего года во регионах и городах республиканского значения.
В ходе турнира участники использовали пространственно-временной формат, мысленно погрузившись в прошлое и выступив от имени героев того времени. Дебатёры подняли такие актуальные темы, как 30-летие Независимости, финансирование креативной экономики, решение проблем иждивенчества в обществе, ядерное разоружение, предложили новую концепцию патриотизма и многое другое.
В финале за призовой фонд в 2 000 000 тенге поборолись команды «2002» (Алматинский область) и «2001» (Актюбинская область) в казахской лиге и команды «2013» (город Нур–Султан) и «2004» (Туркестанская область) в русской лиге.
По итогам турнира победителями в казахской лиге стали:
1 место – Фракция «2002» Алматинский область (Арынов Азамат, Ашим Мадина)
2 место – Фракция «2001» Актюбинская область (Мырзатай Жансерик, Кәрімов Дамир)
3 место – Фракция «2000» город Алматы (Абдукаримова Арайлым, Жәкен Нұрхан)
В русской лиге победителями стали:
1 место – Фракция «2013» город Нур–Султан (Дмитрий Беседин, Артем Давыдов)
2 место – Фракция «2004» Туркестанская область (Ролан Мухитжан, Диас Сайфула)
3 место – Фракция «2009» Мангистауская область (Нурлан Муратбек, Богенбай Долдинов)
По словам управляющего директора Академии Елбасы Мурата Жұманбай, современная молодежь – настоящий показатель конкурентноспособности нашей страны.
«30-летие Независимости – не просто дата, за эти годы сформировалось и выросло целое поколение прогрессивно мыслящих, образованных молодых людей. Для устойчивого развития важно знать и помнить свою историю, и сегодняшний Национальный дебатный турнир в очередной раз убедил меня в том, что мы идём по правильному пути», - добавил он.
«Мы подошли к этому историческому событию с особой важностью – поддерживая молодое поколение, мы взращиваем новые кадры, которые станут лучшими двигателями прогресса», - сказал президент Национальной федерации дебатов Болат Бұхарбай.
В ходе турнира также были выявлены лучшие спикеры. В казахской лиге лучшим спикером признан Абдукаримова Арайлым из города Алматы, в русской – Артем Давыдов из города Нур–Султан.
Напомним, что Национальный турнир состоялся по инициативе Академии Елбасы, организаторами выступила Национальная федерация дебатов. Турнир проведен в КазГЮУ имени М. Нарикбаева.
- Нелёгкий путь. Как психологи помогают детям стать успешными и счастливыми
- Более 17,3 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года
- Коронавирус в мире: новая волна в Великобритании, в Австралии закрыли парламент, омикрон-штамм в Норвегии
- Звезды мирового балета представили «Кармен-сюиту» алматинским зрителям
- Вакцинация беременных идет медленными темпами в СКО
- Число суицидов среди подростков выросло в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана