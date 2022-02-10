+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стали известны имена космонавтов, которые первыми полетят в космос в 2022 году

10 Февраля 2022 14:16
Поделиться:
Стали известны имена космонавтов, которые первыми полетят в космос в 2022 году

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к запускам по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В казахстанской армии идет отбор в команды на Армейские международные игры
Как работает «Школа мам» в столичных поликлиниках Берегоукрепительные работы ведутся в городе Семее Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но ограничения смягчаются

Как сообщалось, это предстоящий в середине февраля запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19», а также старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-21» с очередной экспедицией на борту.

Корабль «Союз МС-21», которому предстоит доставить участников 67-й основной экспедиции на МКС, успешно прошел автономные испытания в безэховой камере, также завершена механическая сборка «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а». После проведения работ корабль был установлен на рабочее место для подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

Между тем, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая признала годными к космическому полету по состоянию здоровья космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-67: космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева, Сергея Корсакова, Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анну Кикину.

Экипаж корабля «Союз МС-21» возглавляет байконуровец, Герой России, почетный гражданин города Байконура Олег Артемьев. Для него это уже третий полет в космос. Денис Матвеев и Сергей Корсаков готовятся к своему первому старту на орбиту.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» по программе МКС планируется 18 марта в 21:55 по времени Нур-Султана со стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) космодрома Байконур.


Подписывайтесь на наш канал:

#Освоение космоса   #Байконур   #Космос  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
В казахстанской армии идет отбор в команды на Армейские международные игры
Как работает «Школа мам» в столичных поликлиниках
Берегоукрепительные работы ведутся в городе Семее
Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но ограничения смягчаются
Популярное
1 Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
2 Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
3 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
4 38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
5 Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
6 Назначены заместители акима столицы
Читайте также
Рекордное число заболевших коронавирусом: карантин продлен в Байконуре
На Байконуре готовятся к двум запускам по программе МКС
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат
Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан
Назначены заместители акима столицы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив