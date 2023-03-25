Стали известны имена депутатов алматинского областного маслихата

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Алматинская областная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов депутатов в маслихат, прошедших 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в списки избирателей были включены 966 304 человека. В голосовании участвовали 579 734 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 328, вне помещений для голосования – 2 349.

Число голосов, поданных за каждую политическую партию, выглядит так:

1. Партия «Amanat» - 403 950 голосов или 71,28%;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 78 726 голосов или 13,89%;

3. Партия «Respublica» - 10 038 голосов или 1,77%;

4. Народная партия Казахстана - 12 583 голоса или 2,22%;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 9 662 голоса или 1,70%;

6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 19 511 голосов или 3,44%.

32 270 человек проголосовали против всех.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей:

- Партия «Амаnat» – 16;

- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 3.

По итогам выборов депутатами Алматинского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

- по избирательному округу № 1 – Кусаинов Ерболат Мусилимханович, 1973 года рождения, председатель КХ «Қожай», житель села Бірлік Балхашского района;

- по избирательному округу № 2 – Горяной Сергей Владимирович, 1989 года рождения, исполнительный директор «ТОО «АМФ 1-Имстальком», житель города Конаев;

- по избирательному округу № 3 – Ерубаева Гульжан Жубаевна, 1970 года рождения, директор лицея №24, житель села Боралдай Илийского района;

- по избирательному округу № 4 – Орынбасаров Нұрсұлтан Жұмабайұлы, 1993 года рождения, основатель, тренер спортивного клуба «Sagadat Batyr», житель села им. М.Туймебаева Илийского района;

- по избирательному округу № 5 – Асылов Абай Ногаевич, 1968 года рождения, председатель правления АО «Алатау Жарық Компаниясы», житель поселка Отеген батыра Илийского района;

- по избирательному округу № 6 – Ушкемпиров Ельдос Жақсылықұлы, 1978 года рождения, председатель КХ «Жақсылық», житель села Мынбаев Жамбылского района;

- по избирательному округу № 7 – Молдашева Меруерт Сагындыковна, 1980 года рождения, директор ТОО «A.Rich», житель села Каргалы Жамбылского района;

- по избирательному округу № 8 – Бигельдиев Махаббат Садвакасович, 1961 года рождения, директор РМК «Қазқайтажаңарту», житель города Каскелен Карасайского района;

- по избирательному округу № 9 – Бектасов Женис Амангелдиевич, 1962 года рождения, директор ТОО «Ж-Каскелен», житель села Бекболат Карасайского района;

- по избирательному округу № 10 – Адильханов Серикхан Саметович, 1963 года рождения, учредитель ТОО «Айкул», житель села Улан Карасайского района;

- по избирательному округу № 11 – Жазыкпаева Жанна Тастемировна, 1966 года рождения, директор ТОО «Баян Ауыл - Моторс», житель села Абай Карасайского района;

- по избирательному округу № 12 – Тусибиянова Гульжан Нурбековна, 1985 года рождения, заместитель председателя ОИПФ «Art sport edu RK», житель города Талгар Талгарского района;

- по избирательному округу № 13 – Сембаев Амангелды Тлеубердинович, 1969 года рождения, учредитель ТОО «Тас Агросервис», житель города Талгар Талгарского района;

- по избирательному округу № 14 – Нурдаулетов Султан Нургаипович, 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель, житель села Тонкерис Талгарского района;

- по избирательному округу № 15 – Абитов Ерик Азильжанович, 1979 года рождения, временно безработный, житель города Есик Енбекшиказахского района;

- по избирательному округу № 16 – Кураметова Гульнара Съездбековна, 1964 года рождения, главный врач ГКП на ПХВ «№1 больница села Шелек Енбекшиказахского района», житель города Иссык Енбекшиказахского района;

- по избирательному округу № 17 – Ақберген Қияс Жапарбекұлы, 1965 года рождения, генеральный директор ТОО «Киікбай Строй Сервис», жительница села Байдибек би Енбекшиказахского района;

- по избирательному округу № 18 – Алиев Нурбол Маджитович, 1963 года рождения, директор КГУ «Лесное хозяйство Нарынкол», житель села Нарынкол Райымбекского района;

- по избирательному округу № 19 – Илахунов Абдуманап Аблахаевич, 1969 года рождения, директор КГУ «Су құбыры Уйгурского района», житель села Шонжы Уйгурского района.