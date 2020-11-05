Стали известны имена чемпионов Казахстана по парастрельбе из лука

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - В городе Талгаре состоялся чемпионат Республики Казахстан по парастрельбе из лука. Среди участников – победители и призеры международных соревнований, члены национальной сборной РК. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.

«Наши соревнования прошли на высоком уровне. Несмотря на то, что спортсмены тренировались в онлайн-режиме, они показали высокие результаты. Уверен, что это даст нам толчок для достижения еще лучших результатов», - отметил главный тренер национальной сборной по парастрельбе из лука А бдигани Айкынбаев.

По результатам чемпионата РК спортсмены будут участвовать в квалификационных турнирах 2021 года для завоевания лицензий на Паралимпийские игры Токио-2020.

В общекомандном зачете по блочному луку на первом месте - команда «Алматы - 1», на втором месте – команда «Алматы - 2», на третьем – Алматинская область

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Результаты:

Классический лук (мужчины):

1. Айбек Ескараев

2. Александр Рябов

3. Дмитрий Кудин

Блочный лук (мужчины):

1. Александр Медведев

2. Абдыгани Айкынбаев

3. Сарсенбек Толебек

Классический лук (женщины):

1. Максатгуль Копиратова

Блочный лук (женщины):

1. Сауле Айгозова

2. Алла Грязнова

3. Мансия Усибалиева

Мужчины W-1:

1. Кайратбек Толымбеков

2. Сагдат Дуйсембаев

3. Даурен Альканов

Классический лук (Олимпийский Круг) (мужчины):

1. Кайрат Саркулов

2. Александр Рябов

3. Айбек Ескараев

Блочный лук (Олимпийский Круг) (мужчины):

1. Абдыгани Айкынбаев

2. Александр Медведев

3. Гузей Вячеслав

Мужчины W-1 (Олимпийский Круг):

1. Сагдат Дуйсембаев.

2. Кайратбек Толымбеков

3. Даурен Альканов

Блочный лук (Олимпийский Круг) (женщины):

1. Сауле Айгозова

2. Алла Грязнова

3. Мансия Усибалиева

Соревнования проходили с соблюдением санитарных требований. ПЦР-тестирование было проведено благодаря Клинико-диагностической лаборатории «Олимп». Спортивное мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и спорта.











