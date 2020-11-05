Стали известны имена чемпионов Казахстана по парастрельбе из лука
ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - В городе Талгаре состоялся чемпионат Республики Казахстан по парастрельбе из лука. Среди участников – победители и призеры международных соревнований, члены национальной сборной РК. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.
«Наши соревнования прошли на высоком уровне. Несмотря на то, что спортсмены тренировались в онлайн-режиме, они показали высокие результаты. Уверен, что это даст нам толчок для достижения еще лучших результатов», - отметил главный тренер национальной сборной по парастрельбе из лука А бдигани Айкынбаев.
По результатам чемпионата РК спортсмены будут участвовать в квалификационных турнирах 2021 года для завоевания лицензий на Паралимпийские игры Токио-2020.
В общекомандном зачете по блочному луку на первом месте - команда «Алматы - 1», на втором месте – команда «Алматы - 2», на третьем – Алматинская область
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Результаты:
Классический лук (мужчины):
1. Айбек Ескараев
2. Александр Рябов
3. Дмитрий Кудин
Блочный лук (мужчины):
1. Александр Медведев
2. Абдыгани Айкынбаев
3. Сарсенбек Толебек
Классический лук (женщины):
1. Максатгуль Копиратова
Блочный лук (женщины):
1. Сауле Айгозова
2. Алла Грязнова
3. Мансия Усибалиева
Мужчины W-1:
1. Кайратбек Толымбеков
2. Сагдат Дуйсембаев
3. Даурен Альканов
Классический лук (Олимпийский Круг) (мужчины):
1. Кайрат Саркулов
2. Александр Рябов
3. Айбек Ескараев
Блочный лук (Олимпийский Круг) (мужчины):
1. Абдыгани Айкынбаев
2. Александр Медведев
3. Гузей Вячеслав
Мужчины W-1 (Олимпийский Круг):
1. Сагдат Дуйсембаев.
2. Кайратбек Толымбеков
3. Даурен Альканов
Блочный лук (Олимпийский Круг) (женщины):
1. Сауле Айгозова
2. Алла Грязнова
3. Мансия Усибалиева
Соревнования проходили с соблюдением санитарных требований. ПЦР-тестирование было проведено благодаря Клинико-диагностической лаборатории «Олимп». Спортивное мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и спорта.
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