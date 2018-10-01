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Стали известны гарантированные гонорары МакГрегора и Нурмагомедова
6 Октября 2018 11:51 105
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно информации Атлетической комиссии штата Невада, Конор МакГрегор получит гарантированные 3 миллиона долларов за бой против Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский чемпион получит 2 миллиона, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.
Ключевые слова: Спорт,
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