Стали известны гарантированные гонорары МакГрегора и Нурмагомедова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно информации Атлетической комиссии штата Невада, Конор МакГрегор получит гарантированные 3 миллиона долларов за бой против Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский чемпион получит 2 миллиона, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.