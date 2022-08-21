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    19:56, 20 Август 2022 | GMT +6

    Стали известны финалисты юниорского чемпионата РК по настольному теннису в одиночном разряде

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Центре настольного тенниса г. Павлодар продолжается юниорский чемпионат Казахстана. В рамках турнира определились финалисты и претенденты на бронзовые медали в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    13-летняя Виктория Мочалкина (Караганда) в полуфинале прошла мастера спорта Александру Смирнову (Караганда) и теперь в матче за первое место сыграет с мастером спорта международного класса Сарвиноз Миркадировой (Шымкент).

    За третье место сыграют Малика Сандыбаева (Нур-Султан) - Александра Смирнова (Караганда) и Дарья Фу - Жанерке Кошкумбаева (обе Караганда).

    У юношей в очередной финал вышел Алан Курмангалиев (Караганда), где ему будет оппонировать Тимофей Герасименко (Нур-Султан). За бронзовую награду чемпионата поспорят Темирлан Ким - Амир Торгайбеков (оба Караганда), Абдулла Мамай (Туркестан) - Дамир Сарсенбай (Алматы).


    фото Olympic.kz


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