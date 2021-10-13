Стали известны финалисты национального отбора Junior Eurovision 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 октября в прямом эфире телеканала «Хабар» стали известны имена 10 исполнителей, которым предстоит побороться за право представлять Казахстан на международном песенном конкурсе «Junior Eurovision 2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Хабара».

По результатам онлайн-голосования зрителей на официальном сайте проекта – jevision.khabar.kz финалистами Национального отбора стали: Айганым Амантай,

Бекнұр Жәнібекұлы, Амина Асгатова, Армен Саакян, Алинур Хамзин, Екатерина Табарина, Жан Маким, Әлімжан Түгелбай, Абілқайыр Жұмабай, Адина Суленова.

В этом году, как и в прошлом, лучшие композиторы страны напишут для финалистов 10 песен, с которыми они выступят на гала-концерте 6 ноября 2021 года в прямом эфире телеканала «Хабар».

Победителя Национального отбора на «Junior Eurovision» определят оценки жюри и результаты SMS-голосования казахстанцев. Он и представит Казахстан 19 декабря в Париже.