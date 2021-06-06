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    23:36, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Стали известны финалисты ЧМ по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Определились участники финала чемпионата мира по хоккею в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале встретятся сборные Канады и Финляндии. Матч состоится 6 июня.

    Напомним, в плей-офф ЧМ-2021 сборная Канады сначала выиграла по буллитам у команды Германии (3:2), а затем в полуфинале в основное время обыграла сборную США (4:2). Сборная Финляндии в четвертьфинале с минимальным счетом победила Чехию (1:0), а в полуфинале была сильнее Германии (2:1).
    Стоит добавить, что сборные Канады и Финляндии уже играли на ЧМ-2021 — в заключительном матче группового этапа. Тогда финны выиграли по буллитам — 3:2.

    Сборная Финляндия является действующим чемпионом мира. Также стоит напомнить, что на групповом этапе ЧМ-2021 финны играли со сборной Казахстана и уступили ей по буллитам — 1:2.



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