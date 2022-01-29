Стали известны две четвертьфинальные пары Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились две пары четвертьфиналистов чемпионата Европы-2022 по футзалу в Нидерландах с участием команд из групп А и В, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В одном четвертьфинале сборная Португалии сыграет с командой Финляндии. Португалия выиграла все три матча и с девятью очками заняла первое место в турнирной таблице группы А. Финляндия набрала четыре очка и стала второй в группе В.

Во втором четвертьфинале сборная Казахстана встретится с Украиной. Казахстан набрал семь очков и занял первое место в группе В. На групповом этапе сборная Казахстана разгромила Финляндию (6:2) и Италию (4:1) и сыграла вничью со Словенией (4:4). Украине же хватило всего трех очков, чтобы занять второе место в группе А — она опередила по дополнительным показателям Нидерланды и Сербию, у которых также по три очка.