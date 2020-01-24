Стали известны детали проверки авиакомпании Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Авиационная администрация Казахстана» поделилась фото и видео материалами, сделанными в ходе проверки авиакомпании Bek Air, передает МИА «Казинформ».

В представленных авиационным регулятором Казахстана фото и видео материалах зафиксированы выявленные международными экспертами нарушения.

На первой представленной фотографии изображены множественные повреждения носового обтекателя, за которым, как пояснила начальник по безопасности полетов АО «Авиационная администрация Казахстана» Линда Орлэди, находится радар.

«Очень важно, чтобы соблюдались условия для надлежащей работы радара, установленного на борту воздушного судна», - отметила Л.Орлэди.

Следом ею был продемонстрирован слайд, указывающий на отсутствие идентификационных табличек на обоих двигателях воздушного судна.

«Это очень важное обнаружение. С точки зрения летной пригодности, обеспечения технического обслуживания и исправной работы всех компонентов воздушного судна. Наличие идентификационных табличек является обязательным требованием. Данные идентификационные таблички говорят о соблюдении лимитов. Внутри самого двигателя имеются различные части, которые также сопровождаются соответствующими табличками, на которых указываются соответствующие лимиты», - прокомментировала Л.Орлэди зафиксированное нарушен

е.

«Мы контактировали с производителем двигателей - компанией Rolls Royce, представители которой сказали, что не было никакой рекомендации эксплуатантам по снятию идентификационных табличек. В случае, если эксплуатант воздушного судна решит убрать идентификационные таблички, то это необходимо зафиксировать, задокументировать, объяснить причину, по которой были сняты. В противном случае нет никакой возможности проследить параметры летной пригодности, а также эксплуатационные параметры двигателя, включая ограничения по эксплуатации двигателя», - добавила Л.Орлэди

Она отметила, что в ходе проверки воздушных судов Bek Air инспекторами в 50 процентах случаев обнаружено отсутствие на обоих двигателях идентификационных табличек.

Также начальником по безопасности полетов АО «Авиационная администрация Казахстана» были отмечены результаты проверки протечки жидкостей.





«Эти протечки были настолько обширными, что наши инспекторы обнаруживали тазы практически под каждым судном Bek Air», - прокомментировала факт обнаруженных нарушений Л.Орлэди, при этом ею было акцентировано внимание на отсутствие каких-либо документов, в которых было бы зафиксированы данные протечки.





Еще одним продемонстрированным нарушением было отслоение стекла на окне в кабине пилотов.

«Кабина пилотов защищена многослойным стеклом. На фото виден факт отслоения стекла левого движущего окна в кабине пилотов. И опять отсутствует какая-либо документация, в которой был бы зафиксирован факт отслоения стекла», - сказала Л.Орлэди.

Наряду с этим Л.Орлэди были продемонстрированы фото, свидетельствующие отсутствие соединений панелей в багажных отсеках, противопожарных лент.

Также Л.Орлэди отметила зафиксированный износ шин.

«Существуют очень строгие лимиты износа шин, которые должны соблюдаться. В случае с Bek Air этого не было», - прокомментировала фото Л.Орлэди.

На еще одном слайде «Авиационной администрацией Казахстана» были продемонстрированы протечка топлива на взлетную полосу, и протечка неизвестной жидкости в салоне воздушного судна, что со слов Л.Орлэди является серьезным нарушением безопасности.

Л.Орлэди также продемонстрировала фото дырок на половых панелях багажного отсека.

В числе еще многих продемонстрированных Л.Орлэди нарушениях также отмечено отсутствие большого количества застежек дзюс, уплотнительной резинки и использование изношенного металлического скотча на сервисных люках. Данная ситуация, как отметили в «Авиационной администрации Казахстана» присутствует на всех воздушных судах Bek Air.

В целом представители «Авиационной администрации Казахстана» отметили у авиакомпании Bek Air отсутствие соответствия нормам и требованиям авиационной безопасности.















