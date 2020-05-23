Стали известны детали о новых случаях коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за сутки зарегистрированы ещё 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 9 человек - в Талдыкоргане, двое - в Каратальском районе, двое - в Капшагае и по одному - в Коксуском, Ескельдинском и Енбекшиказахской районах. Девять пациентов были в числе контактных лиц. Семеро выявлены в результате скрининговых исследований», - рассказали в акимате области.

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных отделениях. Выявлены 88 контактных с ними лиц, которые на данный момент взяты на карантин.

Таким образом, сейчас в регионе число зарегистрированных случаев КВИ достигло 278.