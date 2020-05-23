+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 13 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стали известны детали о новых случаях коронавируса в Алматинской области

23 Мая 2020 22:18
Поделиться:
Стали известны детали о новых случаях коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за сутки зарегистрированы ещё 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 9 человек - в Талдыкоргане, двое - в Каратальском районе, двое - в Капшагае и по одному - в Коксуском, Ескельдинском и Енбекшиказахской районах. Девять пациентов были в числе контактных лиц. Семеро выявлены в результате скрининговых исследований», - рассказали в акимате области.

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных отделениях. Выявлены 88 контактных с ними лиц, которые на данный момент взяты на карантин.

Таким образом, сейчас в регионе число зарегистрированных случаев КВИ достигло 278.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив