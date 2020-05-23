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Стали известны детали о новых случаях коронавируса в Алматинской области
23 Мая 2020 22:18
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за сутки зарегистрированы ещё 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Из них 9 человек - в Талдыкоргане, двое - в Каратальском районе, двое - в Капшагае и по одному - в Коксуском, Ескельдинском и Енбекшиказахской районах. Девять пациентов были в числе контактных лиц. Семеро выявлены в результате скрининговых исследований», - рассказали в акимате области.
Все пациенты сейчас находятся в инфекционных отделениях. Выявлены 88 контактных с ними лиц, которые на данный момент взяты на карантин.
Таким образом, сейчас в регионе число зарегистрированных случаев КВИ достигло 278.
Ключевые слова: Алматинская область, Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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