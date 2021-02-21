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    15:01, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Стали известны даты следующих боев Каната Ислама

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    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 КО) планирует провести еще два боя в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом в интервью The Ring рассказал промоутер 36-летнего казахстанца Нельсон Лопес. По его словам, у них запланированы даты на июнь и сентябрь — это будут «разминочные» бои перед более серьезными поединками.

    Напомним, Канат Ислам не выходил на ринг с октября 2019 года, когда защитил пояс чемпиона в среднем весе по версии WBO International в бою с Уолтером Каутондоквой (18-2, 17 КО). Сегодня казахстанец провел бой в Майами (США), где нокаутировал в седьмом раунде эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО).


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